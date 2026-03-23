Eksplozije širom Irana, oštećena bolnica u Ahvazu…

U iranskom glavnom gradu Teheranu, u centralnim dijelovima, odjeknule su eksplozije povezane s aktiviranjem protivzračne odbrane, javila je Al Jazeera. Također su odjeknule eksplozije u istočnim i zapadnim dijelovima glavnog grada.

Eksplozije su odjeknule u mnogim drugim gradovima dok SAD i Izrael nastavljaju zračne napade.

U Bandar Abbasu je ciljana radio stanica i jedna je osoba ubijena. Također u Khorramabadu i Urmiji, ciljana su dva stambena područja, što je rezultiralo smrtnim slučajevima među civilima. Potvrđeno je da je 1.500 ljudi poginulo i očekuje se da će taj broj rasti s obzirom na kontinuiranu prirodu ovih napada.

U Isfahanu, Karaju i Ahvazu također su se čuli zvukovi snažnih eksplozija. U Ahvazu je jedna bolnica pogođena projektilima.

Iransko društvo Crvenog polumjeseca izjavilo je da je pogođeno više od 80.000 civilnih jedinica, a neke od njih su potpuno uništene. Naravno, taj broj uključuje bolnice, škole, akademske institucije i objekte Crvenog polumjeseca, pišu Vijesti.

Facebook komentari