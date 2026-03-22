“Najteža noć u Izraelu od početka rata”: Broj ozlijeđenih porastao na 180 VIDEO

Bila je to jedna od najdramatičnijih eskalacija od početka rata.
Iranska državna televizija izjavila je da su napadi “odgovor” na, kako je navela, raniji napad na iranski kompleks za obogaćivanje urana u Natanzu.
Najmanje 180 ljudi ozlijeđeno je u dva odvojena iranska raketna napada na južne izraelske gradove Arad i Dimonu, gdje se nalazi glavno nuklearno postrojenje u zemlji.
Bila je to jedna od najdramatičnijih eskalacija od početka rata.
Iranska državna televizija izjavila je da su napadi “odgovor” na, kako je navela, raniji napad na iranski kompleks za obogaćivanje urana u Natanzu.