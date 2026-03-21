Novi napad na jug Izraela: Preko 100 povrijeđenih VIDEO

Grad se nalazi na granici pustinje Negev i Judejske pustinje. Najmanje 100 ljudi je povređeno je u napadu.
Neki su i dalje zarobljeni ispod ruševina, a helikopteri su takođe poslati u pomoć.
Iran je ranije pogodio područje u blizini Dimone na jugu Izraela, grad u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje te zemlje.
BREAKING: Iranian ballistic missile strikes Arad in southern Israel; multiple casualties reported. pic.twitter.com/FoPG1v9kGJ
— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026
U tom napadu povrijeđeno je najmanje 47 ljudi.
NOW: Destruction in Arad, Israel, after an Iranian missile strike. https://t.co/zxKLU45wgc pic.twitter.com/r3hulEt2FA
— Clash Report (@clashreport) March 21, 2026