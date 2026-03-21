Novi napad na jug Izraela: Preko 100 povrijeđenih VIDEO

Objavljeno prije 35 minuta

Iranski balistički projektil pogodio je Arad na jugu Izraela, prenela je Al Jazeera.

Grad se nalazi na granici pustinje Negev i Judejske pustinje. Najmanje 100 ljudi je povređeno je u napadu.

Neki su i dalje zarobljeni ispod ruševina, a helikopteri su takođe poslati u pomoć.

Iran je ranije pogodio područje u blizini Dimone na jugu Izraela, grad u kojem se nalazi glavno nuklearno postrojenje te zemlje.

U tom napadu povrijeđeno je najmanje 47 ljudi.


