Preminuo bivši šef FBI-ja, Trump: ‘Drago mi je da je mrtav, više neće raditi štetu‘

Umro je bivši šef FBI-ja Robert Mueller, koji je istraživao rusko miješanje u predsjedničke izbore u SAD-u 2016., prenosi u subotu Reuters. O Muellerovoj smrti izvijestili su MS NOW i novinar New York Timesa koji je objavio izjavu pripisanu obitelji Mueller.

Nije naveden uzrok smrti odlikovanog veterana Vijetnamskog rata koji je vodio FBI nakon napada na SAD 11. rujna 2001. New York Times prošle je godine izvijestio da Mueller ima Parkinsonovu bolest.

Mueller se 2013. umirovio nakon 12 godina na čelu FBI-ja, ali ga je četiri godine kasnije visoki dužnosnik Ministarstva pravosuđa pozvao natrag u javnu službu, kao posebnog savjetnika kako bi preuzeo istragu o ruskom miješanju u izbore.

Mueller je proveo 22-mjesečnu istragu koja je rezultirala optužnicama protiv 34 osobe, uključujući nekoliko Trumpovih suradnika, kao i ruskih obavještajnih časnika i tri ruske tvrtke, te nizom priznanja krivnje i osuđujućih presuda. Na kraju je odustao od podizanja kaznene optužnice protiv republikanskog predsjednika, gorko razočaravši mnoge demokrate.

Trump je u subotu na Truth Socialu napisao: “Dobro, drago mi je da je mrtav. Više ne može naštetiti nevinim ljudima.”

Muellerova istraga o Rusiji, detaljno opisana u izvješću iz 2019. na 448 stranica, razotkrila je ono što su Mueller i američke obavještajne agencije opisali kao rusku kampanju hakiranja i propagande s ciljem sijanja razdora u SAD-u, ocrnjivanja demokratske predsjedničke kandidatkinje iz 2016. Hillary Clinton i poticanja Trumpa, kandidata kojeg je Kremlj preferirao.

Rusija je negirala miješanje u izbore.

