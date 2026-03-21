WSJ: Iran ispalio projektile prema američko-britanskoj bazi

Nijedna od dviju raketa ispaljenih prema bazi nije pogodila cilj, piše taj list, pozivajući se na nekoliko američkih dužnosnika.

Prema navodima dvojice dužnosnika, jedan je projektil zakazao tokom leta, a drugog je oborio američki ratni brod.

Strateška baza usred okeana

Smještena na izoliranom otoku arhipelaga Chagos, britanskom teritoriju, Diego Garcia jedna je od dviju baza koje je Ujedinjeno Kraljevstvo u petak ustupilo Sjedinjenim Državama na korištenje za “specifične obrambene operacije protiv Irana”, uz Fairford u Engleskoj,pišu Vijesti

Riječ je o strateški ključnoj bazi za SAD u kojoj su usred Indijskog okeana stacionirane nuklearne podmornice, bombarderi i razarači, piše France Presse.

Sporazum o Chagosima i protjerani stanovnici

Ujedinjeno Kraljevstvo je 2025. godine potpisalo sporazum o povratu suvereniteta nad arhipelagom Chagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na 99-godišnji zakup kako bi se osigurao nastavak rada baze.

Britanci su krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih, kako bi izgradili bazu, s arhipelaga protjerali oko dvije hiljade lokalnih stanovnika, prenosi Reuters.

