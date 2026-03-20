Tramp: Bio sam u pravu oko NATO-a, ovo je bio veliki test

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za MS NOW kako bi Iranu trebalo deset godina da se oporavi od vojne ofanzive koju su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael, naglašavajući da svrgavanje tvrdolinijaške vlasti nije bio glavni cilj operacije.

– Mogao bih se povući odmah i trebalo bi im deset godina da se oporave. Ali smatram da to nije prihvatljiva situacija – rekao je Tramp voditeljici Stefani Rul.

– Ako ostanemo duže, nikada se neće oporaviti – dodao je, u razgovoru koji je obuhvatio i NATO, rat u Ukrajini, Kubu te unutarstranačke izbore.

Tramp je najavio i da će tokom izgradnje nove plesne dvorane u Bijeloj kući biti napravljena i prostorija otporna na dronove, u kojoj će se moći održavati inauguracije.

– Zovu je ‘otpornom na vanjske udare’. Pogodi li je dron, on jednostavno eksplodira i odleti – rekao je.

Predsjednik, koji od početka rata iznosi različita objašnjenja za sukob, rekao je da promjena režima nije bila primarni cilj ofanzive. Naveo je da bi SAD “eventualno” mogao utjecati na to ko će kontrolirati iransku vlast, ali da mu to nije prioritet.

– Najvažnije je da ne smiju imati nuklearno oružje – istakao je Tramp.

“Ostala je nuklearna prašina”

Tramp tvrdi da su SAD operacijom “Ponoćni čekić” u junu “potpuno uništile” iransku sposobnost razvoja nuklearnog oružja, ali da je ostalo ono što je nazvao “nuklearnom prašinom” – obogaćeni uran za koji stručnjaci smatraju da je većinom skladišten ispod planine u Isfahanu.

Prema procjenama stručnjaka i zvaničnika administracije, izvlačenje tog materijala zahtijevalo bi dugu i rizičnu operaciju koja bi mogla uključivati i kopnene snage.

Tramp je ponovio tvrdnju da je Iran bio na “dvije sedmice” od posjedovanja nuklearnog oružja nakon američkih napada na tri nuklearna postrojenja u junu. Naveo je da bi taj materijal bio iskorišten “unutar dan-dva ili tjedan dana”, iako su pojedini članovi njegove administracije to doveli u pitanje. Stručnjaci ističu da je Iranu, uprkos mogućnosti brzog obogaćivanja urana, za razvoj oružja bilo potrebno znatno više vremena.

Bez iznošenja dokaza, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Iran više nije sposoban obogaćivati uran niti proizvoditi balističke projektile.

Uprkos snažnim američkim udarima na vojne ciljeve i selektivnim izraelskim napadima na političke mete – što je rezultiralo ubistvom iranskog vrhovnog vođe i dolaskom njegovog sina na vlast – sukob je izazvao haos na Bliskom istoku, odnio hiljade života, uključujući američke vojnike, te uzdrmao globalno tržište nafte nakon zatvaranja Hormuškog moreuza i napada na naftna postrojenja u Perzijskom zaljevu.

“Ovo je bio velik test za NATO”

Tramp je ponovio kritike na račun NATO-a. Na pitanje o evropskim saveznicima, koji su odbili njegove pozive da štite Hormuški moreuz, odgovorio je: “Nisam zadovoljan.”

– Dok ja nisam došao, mi smo plaćali 100 posto troškova NATO-a. Uvijek sam govorio da je to jednosmjerna ulica. Ako njima nešto treba, mi smo tu. Ali ako nama nešto treba, njih nema. I pokazalo se da sam bio u pravu. Ovo je bio velik test – rekao je Tramp.

Ubrzo nakon toga, na društvenoj mreži Truth Social kritikovao je članice NATO-a zbog odbijanja da pomognu SAD-u u zaštiti brodova.

– Tako im je lako to učiniti, uz tako mali rizik. Kukavice, i zapamtit ćemo! – napisao je.

“Ne treba mi pomoć Zelenskog”

Tramp je ponovio tvrdnju da se rat između Rusije i Ukrajine ne bi dogodio da je pobijedio na izborima 2020. godine, dodajući da su dvije zemlje “bliže” okončanju sukoba, bez dodatnih detalja.

Također je odbacio ponudu ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenski da pomogne u zaštiti američkih i evropskih baza u Perzijskom zaljevu.

– Ne treba mi pomoć – rekao je Tramp, dodajući za Zelenskog: “On to radi iz političkih razloga.”

Početkom marta Zelenski je za The New York Times izjavio da je Ukrajina već slala pomoć za zaštitu američkih baza od iranskih dronova.

Na pitanje o planovima prema Kubi, Tramp je uputio kratko upozorenje.

– Samo gledajte. Bit će… Kuba je vidjela i bolje dane. Ljudi na Kubi, koji su toliko propatili zbog načina na koji su tretirani, na kraju će biti vrlo sretni – rekao je.

