Iran uvodi novi sistem u Ormuskom moreuzu: Evo kojim brodovima je sada dozvoljen prolazak i pod kojim uslovima

Više zemalja, uključujući Indiju, Pakistan, Irak, Maleziju i Kinu, u direktnim je pregovorima s Teheranom o tranzitu kroz iranske teritorijalne vode u Ormuskom moreuzu, izvestio je u sredu Lloyd’s List, servis za pomorske vijesti i analize.

Prema istom izvoru, novi sistem provere i registracije razvija Iranska revolucionarna garda (IRGC).

Do srijede je koridorom kraj iranskog ostrva Larak prošlo najmanje devet brodova, a navodi se kako je jedan tanker platio oko dva miliona dolara za pravo prolaska.

Prepreke u industriji osiguranja

Aleks Mils, analitičarka specijalizovana za međunarodnu trgovinu i pomorsko pravo, izjavila je za Al Jazeeru kako novi sistem registracije nudi kratkoročno rješenje, ali bi mogao da se suoči s preprekama iz osiguravačke industrije.

“Zanimljiv je iranski predlog da se brodovima dopusti prolazak kroz njihove vode ako pristaju u iranske luke i prijave sva odredišta tereta. To je u suprotnosti s dugogodišnjom praksom ‘skrivanja’ pri ulasku u iranske vode i donosi dodatne sigurnosne rizike za plovila dok sukob traje”, rekla je Mils za Al Jazeeru.

“Uvjerena sam da plovila ne bi mogla da posluju na taj način zbog osiguranja, operativne sigurnosti i postojećih sankcija, no kako se sukob nastavlja, za neke firme i brodove to bi mogao da postane rizik koji se isplati preuzeti”, dodala je, prenosi Kurir

