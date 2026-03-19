Pentagon traži dodatnih 200 milijardi dolara za rat protiv Irana

Ministarstvo odbrane poslalo je zahtjev Bijeloj kući, potvrdio je visoki zvaničnik administracije koji je želio ostati anoniman, jer je riječ o povjerljivim informacijama. Upitan o toj cifri na konferenciji za medije u četvrtak, ministar odbrane Pete Hegseth nije direktno potvrdio iznos, rekavši da bi se mogao mijenjati.

“Potrebno je novca da se eliminišu loši momci”, rekao je Hegseth. Dodao je da će se “vratiti Kongresu kako bi osigurali adekvatno finansiranje”.

Veliki iznos pod povećalom zbog rata

Radi se o izuzetno velikom iznosu koji dolazi uz dodatna sredstva koja je Ministarstvo odbrane već dobilo prošle godine kroz veliki poreski zakon predsjednika Donalda Trumpa. Svaki novi zahtjev mora odobriti Kongres, a nije jasno da li postoji politička podrška za ovako visoku potrošnju. Nacionalni dug SAD-a premašio je rekordnih 39 biliona dolara.

Kongres je već očekivao novi zahtjev za finansiranje, ali nije jasno da li je Bijela kuća zvanično proslijedila prijedlog na razmatranje. Zakonodavci nisu odobrili rat, a raste i zabrinutost zbog obima i strategije vojne operacije. Zahtjev je prvi objavio Washington Post.

Bijela kuća u četvrtak nije dodatno komentarisala traženih 200 milijardi dolara.

Predsjednik Predstavničkog doma Mike Johnson rekao je da je riječ o “opasnom vremenu” te da “odbrana mora biti adekvatno finansirana”.

Na pitanje podržava li traženi iznos, Johnson je rekao da još nije vidio detalje, ali da “podržava ono što je potrebno za sigurnost američkog naroda”.

Iako Republikanci imaju većinu u oba doma Kongresa, mnogi konzervativni zastupnici protive se velikoj potrošnji, bilo za vojsku ili druge svrhe. Većina Demokrata vjerovatno će odbiti zahtjev i tražiti detaljnije planove o ciljevima američke vojske.

Republikanski kongresmen Ken Calvert rekao je da je već zagovarao dodatni zakon o finansiranju kako bi Pentagon obnovio zalihe municije. “To se ionako trebalo desiti, a sada imamo i ovaj sukob s dodatnim troškovima”, rekao je Calvert.

S druge strane, demokratska kongresmenka Betty McCollum poručila je da je predsjednik uveo SAD u rat bez odobrenja Kongresa i zatražila više detalja. “Ovo neće biti blanko odobrenje za predsjednika Sjedinjenih Država”, rekla je McCollum.

Istakla je da Kongres još čeka objašnjenje kako će biti potrošeno dodatnih 150 milijardi dolara koje je Pentagon dobio kroz prošlogodišnji zakon, kao i ovogodišnji budžetski prijedlog.

“Neću potpisivati blanko čekove Ministarstvu odbrane”, dodala je.

Pregovori o konačnom paketu tek slijede

Sve ukazuje na veliku političku borbu u Kongresu oko novog finansiranja Pentagona, koje će vjerovatno zahtijevati podršku i Republikanaca i Demokrata.

Traženi iznos predstavljao bi značajno povećanje budžeta Pentagona, koji je već premašio 800 milijardi dolara za tekuću fiskalnu godinu. Uz to, Pentagon je već dobio oko 150 milijardi dolara kroz prošlogodišnji zakon o porezima i potrošnji, namijenjenih raznim projektima i modernizaciji.

Kongresni ured za budžet procjenjuje da će federalni deficit ove godine iznositi oko 1,9 biliona dolara, i to bez dodatne potrošnje iz eventualnog novog paketa.

Dok neki političari podržavaju dodatna ulaganja u vojsku, drugi smatraju da bi prioritet trebali imati zdravstvo i domaće potrebe. Demokratska kongresmenka Rosa DeLauro ocijenila je traženi iznos kao “skandalozan”.

Da bi zakon bio usvojen, republikansko vodstvo može pokušati progurati prijedlog samostalno ili postići dogovor s Demokratima, što bi vjerovatno dodatno povećalo ukupnu potrošnju,piše Vijesti

Lider većine u Predstavničkom domu Steve Scalise najavio je pregovore s Bijelom kućom o konačnom iznosu. “Na kraju ćemo pregovarati s Bijelom kućom o tačnom iznosu. Još nismo došli do te faze”, rekao je Scalise.

