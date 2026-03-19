U eskalaciji sukoba s Iranom povrijeđeno 4000 Izraelaca

Gotovo 4000 Izraelaca je povrijeđeno i prevezeno u bolnice od početka rata s Iranom, saopćilo je ministarstvo zdravstva te zemlje.

Ministarstvo je na platformi društvenih medija američke kompanije X saopćilo da je od početka eskalacije nakon iranskih napada zabilježeno 3924 žrtava. 22 je poginulih, a 79 ljudi je i dalje hospitalizirano.

U protekla 24 sata bolnice su primile 177 žrtava, uključujući jednu osobu u teškom stanju, dvije u umjerenom stanju, 167 s lakšim povredama i sedam koje se liječi od anksioznosti, saopćilo je ministarstvo.

Ranije jutros, izraelske hitne službe objavile su da je jedna osoba poginula, a pet povrijeđeno kada je iranski projektil pogodio regiju Sharon u centralnom Izraelu. Izraelski mediji izvijestili su da spasilačke ekipe pretražuju nekoliko područja nakon što su ostaci pali nakon napada.

Novine Yedioth Ahronoth izvijestile su da je u raketnom napadu oštećena osmerospratnica u Tel Avivu. Izrael i Sjedinjene Države nastavljaju zajedničku ofenzivu protiv Irana od 28. februara, u kojoj je ubijeno oko 1300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. U izraelskim napadima na Liban poginule su stotine ljudi.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske države u kojima se nalaze američke vojne jedinice, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi. Napadi su poremetili globalna tržišta i vazduhoplovstvo, pišu Vijesti.

