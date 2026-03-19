Kent pod istragom, tvrdi da je Izrael prisilio Trumpa na napad

Ostavka Joea Kenta, visokog američkog dužnosnika za borbu protiv terorizma koji se javno usprotivio ratu u Iranu, dobila je dramatičan preokret.

Federalni istražni kabinet (FBI) pokrenuo je istragu protiv njega zbog sumnje u odavanje povjerljivih informacija.

Istraga je prethodila Kentovoj ostavci na mjesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, gdje je nadzirao analizu terorističkih prijetnji, obavijestili su Semafor i CBS News. FBI je odbio komentarisati pokretanje istrage, piše The Guardian.

Prvi intervju nakon ostavke

Vijest o istrazi objavljena je istovremeno s prvim Kentovim medijskim istupom nakon odlaska s dužnosti. U razgovoru s desničarskim komentatorom Tuckerom Carlsonom ustvrdio je da su suprotna mišljenja bila isključena iz procesa odlučivanja koji je 28. februara doveo do američkih zračnih napada na Iran.

“Velikom broju ključnih donositelja odluka nije bilo dopušteno da dođu i iznesu svoje mišljenje predsjedniku”, rekao je Kent u podcastu The Tucker Carlson Show. “Nije bilo prave rasprave.”

Kent, koji je čvrsti Trumpov saveznik i teoretičar zavjere, pazio je da ne ktirikuje izravno predsjednika. Ipak, opisao je situaciju u Bijeloj kući u kojoj se Trump oslanjao na uzak krug savjetnika, marginalizirajući dužnosnike koji su dovodili u pitanje i obavještajne podatke i stratešku mudrost iza napada.



Optužbe na račun Izraela

Kent je ustrajao na tome da nije bilo dokaza da je Iran blizu razvoja nuklearnog oružja ili da predstavlja neposrednu prijetnju Sjedinjenim Državama. “Nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na to da će Iranci, recimo 1. marta, izvesti neki golemi iznenadni napad – nešto poput 11. septembra ili Pearl Harbora, ili da će napasti neku našu bazu. Takvih podataka jednostavno nije bilo.”

Umjesto toga, Kent tvrdi da je Trumpa na akciju praktički prisilio Izrael. “Izraelci su potaknuli odluku o pokretanju ove akcije”, rekao je, navodeći da su premijer Benjamin Netanyahu i drugi izraelski dužnosnici lobirali kod predsjednika s tvrdnjama koje se nisu poklapale s informacijama iz standardnih obavještajnih kanala.

“Znam kako to ide. Znam da će izraelski dužnosnici – neki iz obavještajnih službi, neki iz vlade – doći američkim dužnosnicima i reći svašta za što mi iz naših obavještajnih podataka znamo da jednostavno nije istina. Reći će: ‘Evo, dajem vam uvid, još nije u obavještajnim kanalima, ali evo što će se dogoditi’, a to se obično ne ostvari”, dodao je Kent.

Ovakve izjave izazvale su brze osude u nekim krugovima, a kritičari tvrde da spominjanje “izraelskog lobija” graniči s uvredljivim stereotipima. I sam Carlson bio je pod sličnim povećalom, posebno nakon što je ranije intervjuisao neonacista Nicka Fuentesa.

Različiti ciljevi

Kent, koji nije precizirao ko mu je blokirao pristup predsjedniku, također je naveo komentare državnog sekretara Marca Rubija i predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona kao pokazatelje izraelskog utjecaja na vrijeme napada. Ipak, napomenuo je da SAD i Izrael imaju različite ciljeve.

“Većina ljudi u Pentagonu i obavještajnim agencijama trenutno bi rekla da mi i Izraelci zapravo ovdje imamo različit cilj. Ne vjerujem da je naš cilj jasno definisan jer se suzdržavamo od promjene režima. Izraelci se ne suzdržavaju od promjene režima. Oni žele potpuno uništenje sadašnje vlade. Čini se da nemaju plan za ono što slijedi”, rekao je.

Kent je Carlsonu kazao da je odlučio podnijeti ostavku nakon što je postalo jasno da će se njegova upozorenja ignorisati. “Znam da ovaj put kojim idemo ne vodi nikamo. Ne mogu čiste savjesti biti dio ovoga”, zaključio je.

Reakcija vrha vlasti

Kao pripadnik Zelenih beretki, Kent je sudjelovao u 11 borbenih misija prije nego što se penzionisao i pridružio CIA-i. Doživio je i ličnu tragediju: njegova supruga, kriptologinja u mornarici, ubijena je u samoubilačkom napadu u Siriji 2019. godine, ostavivši ga s dva mala sina. Kent (45) se u međuvremenu ponovno oženio.

Kentov rad u Nacionalnom centru za borbu protiv terorizma nadzirala je direktorica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard. Ona je u srijedu izjavila da je na Trumpu – i samo na Trumpu – da odluči predstavlja li Iran prijetnju. Gabbard, veteranka i bivša zastupnica s Havaja, ranije je kritikovala razgovore o vojnim udarima na Iran, no sada nije komentirala aktualne napade.

Bijela kuća oštro je uzvratila na Kentovu ostavku. Trump ga je odbacio kao “slabog po pitanju sigurnosti”, inzistirajući da Iran predstavlja “ogromnu prijetnju” i sugerišući da onima koji se ne slažu nedostaje sposobnost prosuđivanja. “Ako neko nije mislio da je to prijetnja, takve ljude ne želimo”, poručio je Trump, pišu Vijesti.

