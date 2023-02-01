Priprema li Trump rizičnu misiju? Ako to učini, bilo bi opasnije od ubistva Bin Ladena

Tokom protekla dva dana, Trump se više puta vraćao svom središnjem argumentu za odluku o napadu na Iran , i to u ovom trenutku povijesti. Teheran je bio na rubu dobivanja nuklearnog oružja, inzistira predsjednik, i upotrijebio bi ga prvo protiv Izraela, a zatim protiv Sjedinjenih Država.

„Iskoristili bi ga unutar sata ili dana“, rekao je Trump u ponedjeljak.

Zapravo, slušati Trumpa posljednjih dana je kao slušati predsjednika koji raspravlja o tome treba li narediti najveću misiju u Iranu od svih: zaplijeniti ili uništiti nuklearni materijal gotovo eksplozivne snage za koji se vjeruje da je uglavnom uskladišten duboko ispod planine u Isfahanu.

To bi, prema svim standardima, bila jedna od najsmjelijih i najrizičnijih vojnih operacija u modernoj američkoj povijesti , daleko složenija i opasnija od pokušaja atentata na Osamu bin Ladena 2011. ili otmice Nicolasa Madura iz kreveta početkom siječnja. Nitko nije siguran gdje se svo gorivo nalazi. Ako se spremnici koji ga sadrže probuše, plin koji izlazi bio bi i otrovan i radioaktivan . Ako se spremnici previše približe jedan drugome, postoji rizik od ubrzanja nuklearne reakcije.

Kao što je njegov državni tajnik Marco Rubio rekao Kongresu prije nekoliko tjedana, ovo je operacija koja bi se mogla izvesti samo ako bi komandosima bilo naređeno da “uđu i preuzmu kontrolu”. Trump je u utorak novinarima rekao da ga ne brinu kopnene operacije.

„Toga se zapravo ne bojim“, rekao je novinarima. „Zaista se ničega ne bojim.“

Trump očito razmatra operaciju za koju je prije nekoliko tjedana rekao da će je pokušati samo ako je iranska vojska “toliko desetkovana da se ne može boriti na kopnu”. U ponedjeljak je oštro odgovorio novinaru koji ga je pitao je li sada spreman, rekavši: “Ako bi bilo koji predsjednik odgovorio na ta pitanja, ne bi trebao biti predsjednik.”

No sam Trump stalno razmišlja o problemu završetka rata prije nego što se problem riješi. Matthew Bunn, nuklearni stručnjak na Harvardu, primijetio je da ako Trump sada stane, “to bi ostavilo oslabljen, ali ogorčen režim, vjerojatno odlučniji nego ikad da izgradi nuklearnu bombu – i još uvijek s materijalima i većinom znanja i opreme potrebne za to.”

Dakle, sada predsjednik koji je učinio malo kako bi pripremio američku javnost za napad na Iran zvuči kao da izdaje svakodnevna upozorenja u slučaju da odluči zauzeti glavno iransko nalazište nuklearnog goriva.

Dok se stalno vraća na nuklearnu prijetnju, Trump pretjeruje s time koliko se brzo materijal uskladišten pod zemljom može pretvoriti u oružje, rekavši novinarima u Ovalnom uredu u utorak da je Iran bio “unutar mjesec dana” od izrade nuklearnog oružja prije nego što je bombardirao tri nuklearna postrojenja u lipnju 2025. (Stručnjaci napominju da bi, iako bi Iran mogao obogatiti to gorivo do kvalitete bombe u roku od mjesec dana, za izradu sirovog oružja trebali mjeseci, možda i godine.)

Zapravo, prije nego što je rat izbio 28. veljače zajedničkim američko-izraelskim napadom, većina obavještajnih dužnosnika izjavila je da ne vide neposredan rizik da bi Iran mogao žuriti s nabavom bombe . To je u utorak naglasila ostavka Joea Kenta, ravnatelja Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, koji je u pismu u kojem je objasnio svoju odluku o odstupnici tvrdio da “Iran ne predstavlja neposrednu prijetnju našoj naciji”.

Američki sateliti i druga oprema za prikupljanje obavještajnih podataka prate glavna skladišta nuklearnog oružja u zemlji, a dužnosnici su rekli da su uvjereni da bi otkrili znakove ako Iranci pokušaju izvući gorivo iz dubokih podzemnih tunela i pojure za bombom.

Međutim, sada se situacija promijenila. Nakon 18 dana bombardiranja Sjedinjenih Država i Izraela , koje je uništilo velik dio konvencionalnih raketnih kapaciteta, nuklearni materijal jedna je od posljednjih iranskih linija obrane.

„Po njihovom mišljenju, potrebniji su im više nego ikad“, rekao je u utorak George Perkovich, viši suradnik Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir. „I vjerojatno su bili spremni zaštititi ga.“

Perković, autor knjige “Kako procijeniti nuklearne prijetnje u 21. stoljeću”, rekao je da bi Sjedinjene Države, na temelju toga koliko su dobro Iranci isplanirali svoj odgovor na američki i izraelski napad, trebale pretpostaviti da su učinile isto za svoja skladišta nuklearnog goriva.

„Iranci razumiju da Izrael i Sjedinjene Države žele uništiti ovaj materijal ili ga iznijeti“, rekao je. „Dakle, pretpostavka je da postoji mnogo kontejnera s mamcima, pa će kada specijalne snage stignu tamo, umjesto dvadesetak kontejnera, biti ih stotine ili tisuće. Učinit će mnogo toga kako bi prevarili svakoga tko pokuša doći do njega.“

Sjedinjene Države planiraju takve operacije godinama, otkako su stvorile jedinice specijalnih operacija obučenih za nuklearno oružje koje vježbaju deaktiviranje oružja, dizanje u zrak centrifuga i rukovanje nuklearnim materijalom.

Operacije su obavijene velom tajne, pa se čak i osnovna pitanja – uključujući hoće li Sjedinjene Države dići u zrak spremnike s nuklearnim materijalom ili ih pokušati prokrijumčariti iz zemlje – dočekuju s praznim pogledima i bez komentara.

Slično tome, nije jasno bi li Sjedinjene Države pokušale tajnu i minimalističku operaciju, poput one za hvatanje Bin Ladena, ili bi Trump naredio veliki priljev zaštitnih trupa i zračne podrške. I najvjerojatnije bi Sjedinjene Države morale provjeriti nekoliko različitih lokacija za materijal.

Iako se veći dio nalazi u Isfahanu, moramo pretpostaviti da se ne nalazi sav. Dio bi se mogao nalaziti u tunelima na lokaciji neformalno nazvanoj “Planina Pijuk” . A dio bi se mogao nalaziti u uništenim postrojenjima za obogaćivanje u Fordu i Natanzu .

Komplikacije su toliko velike da bi mogle potaknuti Trumpovu administraciju da ponovno razmotri prijedlog koji je Abbas Aragchi , iranski ministar vanjskih poslova, dao prošli mjesec, neposredno prije napada. Iran je, rekao je, spreman pomiješati sav nuklearni materijal koji posjeduje do razine koja se koristi u nuklearnim reaktorima , pod inspekcijom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ali nije dopustio da materijal napusti zemlju; morao je ostati u Iranu, pod inspekcijom.

Dva američka pregovarača, Jared Kushner, predsjednikov zet, i Steve Witkoff, njegov posebni izaslanik, odbacili su koncept, rekavši da Iran ni pod kojim uvjetima ne smije ostati s zalihama nuklearnog goriva . Ponudili su alternativu: Sjedinjene Države bi Iranu zauvijek i besplatno opskrbljivale nisko obogaćenim uranom, dobrim za energetske reaktore, prema dvjema osobama upoznatim s pregovorima.

Aragchi je odbacio tu ideju. Razgovaralo se o još jednom sastanku, ali to je spriječio američko-izraelski napad rano ujutro 28. veljače.

Ali svi ratovi nekad završe, i u bilo kakvim budućim pregovorima o prekidu vatre mogla bi postojati još jedna prilika za pregovore o sudbini nuklearnog materijala. Američki pristup gorivu i moguće njegovo uklanjanje ili miješanje mogli bi biti dio dogovora. No, zasad nema dokaza da se aktivno pregovara o bilo kojem zasebnom projektu.

