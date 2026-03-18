Saudijska Arabija presrela sedam iranskih dronova…

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije izjavilo je da je presrelo i uništilo sedam dronova nakon što su ušli u vazdušni prostor zemlje, prema državnim medijima.

Saudijska novinska agencija (SPA) citirala je portparola Ministarstva odbrane, general-oficira Turkija al-Malikija, koji je u utorak rekao da su dronovi oboreni u posljednjih nekoliko sati u Istočnoj provinciji.

Incident se događa usred pojačanih regionalnih napetosti nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Teheran izvodi raketne i napade dronom usmjerene na nekoliko zemalja u regiji, uključujući Saudijsku Arabiju, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, navodi “Sana“.

