Saudijska Arabija presrela sedam iranskih dronova

Objavljeno prije 24 minute

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije izjavilo je da je presrelo i uništilo sedam dronova nakon što su ušli u vazdušni prostor zemlje, prema državnim medijima.

Saudijska novinska agencija (SPA) citirala je portparola Ministarstva odbrane, general-oficira Turkija al-Malikija, koji je u utorak rekao da su dronovi oboreni u posljednjih nekoliko sati u Istočnoj provinciji.

Incident se događa usred pojačanih regionalnih napetosti nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Teheran izvodi raketne i napade dronom usmjerene na nekoliko zemalja u regiji, uključujući Saudijsku Arabiju, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, navodi “Sana“.


