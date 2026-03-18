Macron: Nećemo učestvovati u deblokiranju Hormuškog moreuza

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da ova zemlja nikada neće učestvovati u operacijama deblokiranja Hormuškog moreuza, osporavajući komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Pariz spreman pomoći.

Trump je, govoreći na dešavanju u Bijeloj kući, rekao da je razgovarao s Macronom, dajući mu ocjenu “osam od deset” za njegov stav prema nagovaranju saveznika da deblokiraju Hormuški moreuz te je predložio da se Macron pridruži naporima koje podržavaju SAD.

“Nismo strana u sukobu i stoga Francuska nikada neće sudjelovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza u trenutnom kontekstu”, izjavio je Macron na početku sastanka kabineta na kome se raspravljalo o sukobima na Bliskom istoku.

Francuska nastavlja s vlastitim naporima da okupi koaliciju za osiguranje Hormuškog moreuza nakon što se sigurnosna situacija stabilizira i bez uloge SAD-a, tvrde francuski zvaničnici, prenosi AFP, piše Fena.

