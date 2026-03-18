Zastrašujuće: Izraelski projektil srušio zgradu u Bejrutu

Na društvenim mrežama pojavio se zastrašujući video koji prikazuje trenutak kada je izraelski projektil pogodio višekatnicu u centralnom dijelu Bejruta, nakon čega se zgrada potpuno srušila u oblak sivog dima.

Očevici su zabilježili događaj u naselju Bachoura, blizu centra grada, koje je i prošle sedmice bilo meta izraelskih udara.

WATCH: Entire structure brought down in central Beirut, Lebanon after Israeli airstrikes pic.twitter.com/qdOzmwkwhx — Rapid Report (@RapidReport2025) March 18, 2026

Novinska agencija Reuters potvrdila je autentičnost snimka analizom zgrada, električnih stubova i rasporeda ulica, koji se podudaraju sa satelitskim snimcima. Neposredno prije udara, izraelska vojska je izdala upozorenje i naredila evakuaciju ciljane zgrade.

Ovaj incident dio je šire ofanzive koja se trenutno odvija u Libanu. Rano u srijedu izraelska vojska najavila je novi val udara na južni Liban, ciljajući lokacije za koje tvrde da ih koristi Hezbollah.

U odvojenim napadima u centralnom Bejrutu, u naseljima Zoqaq al-Blat i Basta al-Fawqa, ubijeno je šest osoba, a 24 su povrijeđene, objavilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Izraelske vlasti izdale su naredbu za evakuaciju stanovnika grada Tira i okolnih palestinskih izbjegličkih kampova, tražeći da se povuku sjeverno od rijeke Zahrani, oko 30 kilometara od granice. Noćno nebo iznad južnih predgrađa Bejruta, pod kontrolom Hezbollaha, bilo je osvijetljeno eksplozijama.

Trenutna eskalacija nasilja označava potpuni kolaps sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Libana, koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

Hezbollah je 2. marta ponovo raketirao izraelske vojne ciljeve, u znak odmazde za prethodne izraelske napade i ubistvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u američko-izraelskom zračnom napadu 28. februara.

Nakon pokretanja zajedničke vojne kampanje SAD-a i Izraela protiv Irana, Izrael je 3. marta izveo ograničeni kopneni upad u južni Liban, čime je sukob u regionu dobio novu, opasnu dimenziju, pišu Vijesti.

Facebook komentari