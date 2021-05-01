Trump: NATO pravi vrlo glupu grešku što se nije pridružio ratu protiv Irana

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je kritikovao NATO saveznike zbog toga što ne učestvuju u ratu protiv Irana, tvrdeći da savez pravi vrlo glupu grešku.

Tokom sastanka s irskim premijerom Michealom Martinom u Bijeloj kući, Trump je rekao da je iznenađen stavom NATO-a, iako su se složili da je rat s Iranom veoma važna stvar.

“Zato mislim da NATO pravi vrlo glupu grešku. Ovo je bio veliki test, jer nam oni ne trebaju, ali su trebali biti tamo”, rekao je.

Upitan o eventualnim posljedicama za NATO, odgovorio je da ih neće biti, ali je dodao da to nije dobro za partnerstvo.

Također je ustvrdio da bi svi u cijelom svijetu trebali biti vrlo zahvalni za američki rat protiv Irana, ponovivši svoje razočaranje NATO-om i još nekoliko zemalja, ne navodeći o kojim je riječ, prenosi Anadolija

