Gnusna izjava Netanjahua: Proslavite Festival vatre, pazimo na vas iz zraka

– U posljednja 24 sata eliminirali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima – rekao je Netanjahu iz komandnog bunkera ratne avijacije u Kirji (Kirya) u Tel Avivu.

Naši avioni gađaju terorističke operativce na terenu, na raskrižjima i gradskim trgovima. To ima za cilj omogućiti hrabrom narodu Irana da proslavi Festival vatre – istaknuo je na engleskom jeziku.

Nowruz je perzijska Nova godina koja označava dolazak proljeća i predstavlja jedan od najvažnijih praznika u Iranu i šire, povezan s obnovom, porodicom i novim početkom.

Čaharšanbe Suri je tradicionalni iranski festival vatre koji se održava uoči perzijske Nove godine uz preskakanje vatri, a često nosi i političku dimenziju kroz proteste. Islamske vlasti ga smatraju poganskim praznikom.

– Slavite i sretan Nowruz. Pazimo na vas iz zraka – poručio je Netanjahu Irancima

