Bill Gates otkriva: Samo će tri posla preživjeti uspon umjetne inteligencije

Suosnivač Microsoft i milijarder Bill Gates iznio je svoje predviđanje o tome koja će tri sektora, odnosno profesije, najvjerovatnije preživjeti uspon umjetne inteligencije. S obzirom na njegovu ulogu u računalnoj revoluciji, mnogi s pažnjom prate njegova razmišljanja o tehnologiji.Iako više nije uključen u svakodnevno poslovanje Microsofta, Gates je podijelio svoje viđenje budućnosti tržišta rada u svijetu koji se brzo mijenja pod utjecajem AI-ja. Umjetna inteligencija postaje sve prisutnija, a dok je jedni vide kao revolucionaran alat, drugi strahuju da bi mogla označiti kraj njihovih karijera. Gates, međutim, vjeruje da za tri skupine stručnjaka nema straha.

Stručnjaci za umjetnu inteligenciju

Iako se mnogima može činiti iznenađujućim, ljudi koji su odgovorni za stvaranje samih sistema umjetne inteligencije vrlo će vjerovatno zadržati svoja radna mjesta. Premda je AI znatno napredovao u generisanju koda, još mu nedostaje preciznost i vještina potrebna za izradu složenog softvera. Gates vjeruje da će ljudski programeri i dalje biti nužni za ispravljanje grešaka, poboljšavanje i usavršavanje sistema. Ukratko, AI-ju su potrebni ljudi koji će njime upravljati. Vrijednost programera stoga neće opasti, već će njihove vještine postati još važnije.

Stručnjaci u području biologije i medicine

Poslovi koji se oslanjaju na kreativnost i kritičko razmišljanje, poput onih u medicinskim istraživanjima i naučnim otkrićima, također su sigurni. AI teško može replicirati te kvalitete. Iako programi mogu analizirati ogromne skupove podataka i pomagati u dijagnosticiranju bolesti, ne uspijevaju osmisliti nove koncepte. Umjetna inteligencija nema sposobnost postizanja revolucionarnih otkrića niti može formulirati nove hipoteze. Zbog toga Gates smatra da će biolozi i medicinski stručnjaci igrati ključnu ulogu u daljnjem razumijevanju života i napretku medicine, pri čemu će im AI služiti kao koristan alat, a ne kao zamjena,piše Avaz

Stručnjaci u energetskom sektoru

Zaposleni u energetskom sektoru također mogu odahnuti. Riječ je o području koje je preveliko i previše složeno da bi njime upravljao isključivo AI. Bilo da je riječ o nafti, nuklearnoj energiji ili obnovljivim izvorima, stručnjaci u toj industriji odgovorni su za pronalaženje održivih rješenja i zadovoljavanje energetskih potreba čovječanstva. Gates tvrdi da AI može pomoći u analizi podataka i povećanju efikasnosti, ali ljudska stručnost ostaje presudna kod donošenja ključnih odluka, a posebno u upravljanju kriznim situacijama.

Gates je ipak priznao da njegova predviđanja možda nisu u potpunosti tačna. Napomenuo je da će se utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada razvijati na načine koje još ne možemo predvidjeti, slično kao što je to bio slučaj s industrijskom revolucijom i pojavom interneta.

Facebook komentari