Američki nosač aviona se povlači u Grčku, sumnja se da je iscrpljena posada namjerno podmetnula požar

Američki nuklearni nosač aviona USS Gerald R. Ford, koji se trenutno nalazi na Bliskom istoku, sljedeće sedmice se vraća u bazu Souda na grčkom ostrvu Kreta. Iako je prvobitno najavljeno da brod stiže radi dopune zaliha, glavni razlog povratka mogla bi biti istraga o požaru za koji se sumnja da ga je podmetnula vlastita posada.Kada je prošle sedmice izbio požar u glavnoj brodskoj praonici, američki zvaničnici brzo su potvrdili da incident nije povezan s borbenim djelovanjima i da je vatra pod kontrolom. Međutim, prema najnovijim informacijama koje prenose grčki mediji i New York Times, istražuje se nevjerovatan scenario: požar, koji je gorio više od 30 sati, možda su namjerno izazvali članovi posade.

Glavni motiv

Glavni motiv za ovakav očajnički potez navodno je pokušaj mornara da isforsiraju prekid misije. Posada učestvuje u operacijama duže od 10 mjeseci, što je znatno duže od uobičajenih šest do sedam mjeseci koliko inače traju ovakva raspoređivanja američkih nosača.

Kako piše New York Times, uslovi za oko 4.500 članova posade i pilota na ponosu američke mornarice vrijednom 13 milijardi dolara daleko su od idealnih i postaju neizdrživi.

Vatra, koja je krenula iz ventilacionog otvora sušilice, napravila je ogromnu štetu u unutrašnjosti broda. Zbog dima i vatre oko 600 mornara je ostalo bez svojih kreveta. Mnogi od njih već danima spavaju na stolovima, podovima i drugim improvizovanim mjestima širom broda, a velika većina posade više nema mogućnost ni da opere svoju odjeću.

Tokom gašenja požara, dva mornara su pretrpjela povrede zbog kojih su hospitalizovani, dok su desetine članova posade imale zdravstvenih problema zbog udisanja dima.

Niz problema

Ovaj požar je samo najnoviji u nizu tehničkih i logističkih problema koji pogađaju najnapredniji američki nosač aviona. Podsjetimo, brod se ranije suočavao s ozbiljnim problemima u održavanju, uključujući bizarne kvarove na sistemima koji opslužuju stotine toaleta na brodu.

Facebook komentari