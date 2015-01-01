Glasnogovornik iranske vojske Trumpu: Rat se ne dobija na internetu

Glasnogovornik iranske Revolucionarne garde (IRGC) Ebrahim Zolfaghari ismijao je američkog predsjednika Donalda Trumpa u poruci na engleskom jeziku, osvrnuvši se na njegove objave na društvenim mrežama.

“Ishod rata određuje se na terenu, a ne tvitovima. Upravo ondje gdje se vi i vaše snage ne usuđujete ni približiti, a o tome možete samo pričati u svojim tvitovima”, poručio je Zolfaghari. “Bolje je ovaj rat nazvati “Epski strah” umjesto “Epski bijes”, dodao je.

Iranska revolucionarna garda elitna je grana iranskih oružanih snaga osnovana nakon islamske revolucije 1979. godine kao paralelna sigurnosna struktura uz regularnu vojsku.

Njezina prvotna zadaća bila je zaštita revolucionarne vlasti i političkog vodstva, no s vremenom je izrasla u organizaciju koju mnogi analitičari opisuju kao svojevrsnu “duboku državu”. Uz snažan utjecaj u sigurnosnom aparatu, izgradila je i velik poslovni imperij.

Zapovjednik Revolucionarne garde izravno odgovara vrhovnom vođi Irana. IRGC ima dubok utjecaj na domaću politiku i ekonomiju, s interesima koji se protežu na građevinski sektor, telekomunikacije, automobilsku industriju i energetiku.

Jedna od njezinih podskupina, Basij, sudjelovala je 2009. u gušenju protuvladinih prosvjeda te je pomogla učvrstiti vlast tadašnjeg tvrdolinijaškog predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada, pišu Vijesti.

