Izrael tvrdi da je Larijani ubijen, Iran: Uskoro će se obratiti

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je Ali Larijani, šef iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, ubijen.

Istovremeno, najmanje dvije iranske novinske agencije, Tasnim i Mehr, javljaju da će Larijani uskoro objaviti poruku. Izraelski vojni dužnosnik u međuvremenu je za BBC potvrdio da su Izraelske odbrambene snage (IDF) ciljale Larijanija. U objavama iranskih agencija navodi se da će poruka biti “objavljena za nekoliko minuta”.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz tvrdi da su izraelske snage tokom noći, osim Alija Larijanija, likvidirale i visokog sigurnosnog dužnosnika i komandanta Basiđa Gholamrezu Soleimanija.

– Premijer i ja naredili smo vojsci da nastave progoniti vodstvo režima terora i represije u Iranu, poručio je Katz.

Dodao je kako će obavijestiti Donalda Trumpa da se trend promjena u iranskoj vojsci nastavlja i dodatno ubrzava nakon likvidacije dvojice najviših preostalih lidera.

Katz je na kraju pohvalio pilote izraelskog ratnog vazduhoplovstva i obavještajne službe uključene u operaciju.

BREAKING: Ali Larijani was among the targets hit in Iran last night by Israel. Source: Israeli Broadcasting Authority pic.twitter.com/DUjXYAikGD — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Netanyahuov ured objavio fotografiju: Ovo je trenutak kad je naredio likvidacije

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je fotografiju uz tvrdnju da prikazuje premijera u trenutku dok naređuje ubistvo visokih iranskih dužnosnika.

Ako se potvrdi, Larijani bi bio atentat najvišeg nivoa u ratu od američko-izraelskih napada u kojima je ubijen bivši vrhovni vođa Ali Khamenei i nekoliko članova njegove porodice prvog dana rata koji su započeli 28. februara.

Ko je Ali Larijani?

Ali Larijani jedan je od najutjecajnijih iranskih političara posljednjih desetljeća i bio je blizak ubijenom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju. Trenutno je na čelu Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, tijela koje koordinira ključne odluke vezane uz odbranu, nuklearni program i vanjsku politiku. U prošlosti je bio predsjednik iranskog parlamenta, ministar kulture te glavni pregovarač u nuklearnim razgovorima sa Zapadom.

Larijani se smatra pragmatičnim konzervativcem i jednim od ljudi koji imaju velik utjecaj na strateške odluke režima, pogotovo u kriznim situacijama. Zbog dugogodišnje povezanosti s Revolucionarnom gardom i sigurnosnim strukturama, često ga se opisuje kao dio najužeg kruga vlasti u Teheranu, pa bi eventualna potvrda da je bio meta izraelskog napada predstavljala značajan udarac iranskom političkom i sigurnosnom vrhu, pišu Vijesti.

