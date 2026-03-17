Svijet

Izrael tvrdi da je Larijani ubijen, Iran: Uskoro će se obratiti

6.8K  
Objavljeno prije 18 minuta

Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je Ali Larijani, šef iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, ubijen.

Istovremeno, najmanje dvije iranske novinske agencije, Tasnim i Mehr, javljaju da će Larijani uskoro objaviti poruku. Izraelski vojni dužnosnik u međuvremenu je za BBC potvrdio da su Izraelske odbrambene snage (IDF) ciljale Larijanija. U objavama iranskih agencija navodi se da će poruka biti “objavljena za nekoliko minuta”.

Izraelski ministar odbrane Israel Katz tvrdi da su izraelske snage tokom noći, osim Alija Larijanija, likvidirale i visokog sigurnosnog dužnosnika i komandanta Basiđa Gholamrezu Soleimanija.

– Premijer i ja naredili smo vojsci da nastave progoniti vodstvo režima terora i represije u Iranu, poručio je Katz.

Dodao je kako će obavijestiti Donalda Trumpa da se trend promjena u iranskoj vojsci nastavlja i dodatno ubrzava nakon likvidacije dvojice najviših preostalih lidera.

Katz je na kraju pohvalio pilote izraelskog ratnog vazduhoplovstva i obavještajne službe uključene u operaciju.

Netanyahuov ured objavio fotografiju: Ovo je trenutak kad je naredio likvidacije

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je fotografiju uz tvrdnju da prikazuje premijera u trenutku dok naređuje ubistvo visokih iranskih dužnosnika.

Ako se potvrdi, Larijani bi bio atentat najvišeg nivoa u ratu od američko-izraelskih napada u kojima je ubijen bivši vrhovni vođa Ali Khamenei i nekoliko članova njegove porodice prvog dana rata koji su započeli 28. februara.

Ko je Ali Larijani?

Ali Larijani jedan je od najutjecajnijih iranskih političara posljednjih desetljeća i bio je blizak ubijenom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju. Trenutno je na čelu Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, tijela koje koordinira ključne odluke vezane uz odbranu, nuklearni program i vanjsku politiku. U prošlosti je bio predsjednik iranskog parlamenta, ministar kulture te glavni pregovarač u nuklearnim razgovorima sa Zapadom.

Larijani se smatra pragmatičnim konzervativcem i jednim od ljudi koji imaju velik utjecaj na strateške odluke režima, pogotovo u kriznim situacijama. Zbog dugogodišnje povezanosti s Revolucionarnom gardom i sigurnosnim strukturama, često ga se opisuje kao dio najužeg kruga vlasti u Teheranu, pa bi eventualna potvrda da je bio meta izraelskog napada predstavljala značajan udarac iranskom političkom i sigurnosnom vrhu, pišu Vijesti.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh