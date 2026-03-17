Požar na USS-u Gerald Ford gorio više od 30 sati. “Nosač je na rubu izdržljivosti”

VATROGASCIMA na američkom nosaču zrakoplova Gerald R. Ford trebalo je više od 30 sati da ugase požar koji je izbio prošlog tjedna, potvrdili su mornari i vojni dužnosnici. Incident se dogodio dok iscrpljena posada nosača, koji je već deseti mjesec na misiji, sudjeluje u operacijama koje provodi administracija predsjednika Trumpa, piše New York Times.

Požar je planuo prošlog četvrtka u glavnoj praonici broda. Dok je vatra ugašena, više od 600 članova posade ostalo je bez svojih kreveta te od tada spavaju na podovima i stolovima, rekli su dužnosnici. Središnje zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da su dva mornara zbrinuta zbog “ozljeda koje nisu opasne po život”, no izvori s broda navode da je više desetaka osoba zatražilo pomoć zbog udisanja dima. Uz to, mnogi mornari od požara ne mogu oprati svoju odjećRekordno duga misija

Nosač zrakoplova, s posadom od 4500 mornara i pilota, nalazio se 24. listopada u Sredozemlju kada mu je ministar obrane Pete Hegseth naredio da otplovi na Karibe. Cilj je bio pojačati pritisak administracije predsjednika Trumpa na venezuelanskog vođu Nicolása Madura prije njegova svrgavanja. S Kariba je Ford hitno preusmjeren na Bliski istok zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je ušao u treći tjedan.

Misija nosača Ford sada ulazi u deseti mjesec. Ako ostane na moru do sredine travnja, oborit će rekord za najdužu misiju jednog američkog nosača zrakoplova od Vijetnamskog rata, koji s 294 dana od 2020. godine drži U.S.S. Abraham Lincoln. Članovima posade rečeno je da bi misija mogla biti produžena sve do svibnja, čime bi na moru proveli punu godinu dana, dvostruko duže od uobičajenog trajanja.”I brodovi se umore”

Iako je Mornarica i tijekom ratova u Iraku i Afganistanu imala misije koje su trajale devet ili nešto više mjeseci, one se u pravilu ne produljuju preko šest mjeseci. Stručnjaci upozoravaju da dulji boravak na moru predstavlja izniman napor i za brod i za posadu. “I brodovi se umore, istroše se tijekom dugih misija”, komentirao je John F. Kirby, umirovljeni kontraadmiral te bivši glasnogovornik Pentagona i Vijeća za nacionalnu sigurnost u Bidenovoj administraciji,piše Index

“Ne možete toliko dugo i naporno opterećivati brod i očekivati da će on i posada funkcionirati punim kapacitetom.” Zbog ratnih operacija, komunikacija s vanjskim svijetom za posadu je ograničena, što dodatno otežava situaciju.

Problemi s održavanjem

Požar je, prema riječima dvojice dužnosnika, krenuo iz ventilacijskog otvora sušilice u brodskoj praonici i brzo se proširio. Mornarica nije odgovorila na zahtjev za komentar, no iz Središnjeg zapovjedništva poručili su da požar nije oštetio pogonski sustav te da je nosač zrakoplova i dalje “potpuno operativan”.

