“Ako je uništio našu mornaricu, neka uđe u Hormuški moreuz”

„Zar Trump ne kaže da je uništio iransku mornaricu? Ako ima hrabrosti, neka njegova mornarica uđe u Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev“, rekao je glasnogovornik IRGC-a .

Šta je IRGC?

IRGC , ili Iranski revolucionarni gardijski korpus, elitna je vojna organizacija osnovana nakon Islamske revolucije 1979. godine.

Djeluje paralelno s regularnom iranskom vojskom i igra ključnu ulogu u obrani režima. Također je aktivna u iranskim operacijama u inozemstvu.

Sjedinjene Države smatraju IRGC terorističkom organizacijom. Osim vojne moći, Garda ima snažan utjecaj na iransku politiku i gospodarstvo.

Trumpove tvrdnje

Trump je posljednjih dana više puta tvrdio da su američki i izraelski napadi uništili iranske vojne sposobnosti.

U javnim nastupima i na društvenim mrežama rekao je da su iranska mornarica i zračne snage “nestale”, te da su rakete, dronovi i druga vojna imovina uništeni, izvijestila je Associated Press (AP).

Hormuški tjesnac praktički zatvoren

Istodobno, Hormuški tjesnac – ključni pomorski prolaz kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom – praktički je zatvoren za promet tankera od početka rata.

Iran je napadao brodove i pretilo miniranjem prolaza, dok Tramp najavljuje da će poslati ratne brodove kako bi osigurali prolaz i ponovo otvorili rutu.

