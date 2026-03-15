“Ako je uništio našu mornaricu, neka uđe u Hormuški moreuz”

Objavljeno prije 1 sat

Glasnogovornik Iranskog revolucionarnog gardističkog korpusa (IRGC) izazvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon njegovih tvrdnji da su iranski vojni kapaciteti uništeni.

„Zar Trump ne kaže da je uništio iransku mornaricu? Ako ima hrabrosti, neka njegova mornarica uđe u Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev“, rekao je glasnogovornik IRGC-a .

Šta je IRGC?
IRGC , ili Iranski revolucionarni gardijski korpus, elitna je vojna organizacija osnovana nakon Islamske revolucije 1979. godine.

Djeluje paralelno s regularnom iranskom vojskom i igra ključnu ulogu u obrani režima. Također je aktivna u iranskim operacijama u inozemstvu.

Sjedinjene Države smatraju IRGC terorističkom organizacijom. Osim vojne moći, Garda ima snažan utjecaj na iransku politiku i gospodarstvo.

Trumpove tvrdnje
Trump je posljednjih dana više puta tvrdio da su američki i izraelski napadi uništili iranske vojne sposobnosti.

U javnim nastupima i na društvenim mrežama rekao je da su iranska mornarica i zračne snage “nestale”, te da su rakete, dronovi i druga vojna imovina uništeni, izvijestila je Associated Press (AP).

Hormuški tjesnac praktički zatvoren
Istodobno, Hormuški tjesnac – ključni pomorski prolaz kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom – praktički je zatvoren za promet tankera od početka rata.

Iran je napadao brodove i pretilo miniranjem prolaza, dok Tramp najavljuje da će poslati ratne brodove kako bi osigurali prolaz i ponovo otvorili rutu.


