Iranska revolucionarna garda zaprijetila: Ako je ovaj kriminalac još uvijek živ, nastavit ćemo raditi na tome da ga ulovimo i ubijemo

U jeku intenzivnog sukoba između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, Iranska Islamska revolucionarna garda (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) službeno je zaprijetila da će “progoniti i ubiti” izraelskog premijera Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu).

Izjava, objavljena danas na službenoj stranici Sepah News, opisuje Netanjahua kao “zločinca koji ubija djecu” i dodaje: “Ako je ovaj kriminalac još uvijek živ, nastavit ćemo raditi na tome da ga ulovimo i ubijemo svom svojom snagom”.

Ova objava uslijedila je nakon što su 28. februara 2026. zajednički udari SAD-a i Izraela rezultirali smrću iranskog vrhovnog vođe, Ali Hameneija (Ali Khamenei).

IRGC je ranije u martu tvrdio da su njihovi projektili Kheibar izravno pogodili ured premijera Netanjahua u Tel Avivu.

Društvenim mrežama kruže informacije: Benjamin Netanjahu ubijen u iranskom napadu?

Društvenim mrežama kruže informacije: Benjamin Netanjahu ubijen u iranskom napadu?

NEMA ZVANIČNE POTVRDE

Društvenim mrežama kruže informacije: Benjamin Netanjahu ubijen u iranskom napadu?

Izraelske vlasti te tvrdnje odbacile su kao “lažne vijesti” i potvrdile da je Netanjahu siguran

