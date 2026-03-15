Masovna hapšenja u Iranu: Dvadeset osoba osumnjičeno za odavanje vojnih informacija Izraelu

U sjeverozapadnom dijelu Irana uhapšeno je dvadeset osoba osumnjičenih za pokušaj saradnje s Izraelom, prenijela je u nedjelju novinska agencija Tasnim, pozivajući se na tužilaštvo pokrajine Zapadni Azerbajdžan.Prema navodima tužilaštva, uhapšeni se terete da su Izraelu slali informacije o lokacijama iranske vojne i sigurnosne imovine.

Kako je prošle sedmice za Reuters rekao izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom, Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, pri čemu su meta sigurnosne kontrolne tačke na osnovu dojava doušnika koji djeluju na terenu,piše Avaz

Facebook komentari