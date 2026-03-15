SAD dobile obavijest: Izraelu prijeti nestašica projektila

Sjedinjene Američke Države dobile su obavijest da se Izrael suočava s kritičnom nestašicom presretača balističkih projektila u jeku sukoba s Iranom, potvrdilo je nekoliko američkih dužnosnika za Semafor.Prema njihovim riječima, SAD je mjesecima svjestan smanjenih izraelskih zaliha, ali istakli su da američke oružane snage raspolažu s dovoljno vlastitih presretača za odbranu svojih interesa u regiji.

Izrael je, u sadašnji rat ušao s već smanjenim zalihama presretača koje su potrošene tokom prošlogodišnjeg ljetnog sukoba s Iranom. Iranski napadi stavili su pod znatan pritisak izraelski sistem proturaketne odbrane velikog dometa, a CNN je izvijestio da Iran svojim projektilima dodaje kasetnu municiju, što bi moglo još više ubrzati trošenje zaliha.

Sjedinjene Države mjesecima su svjesne smanjenih izraelskih kapaciteta.

– To je situacija koju smo očekivali i predvidjeli – rekao je jedan američki dužnosnik.

SAD nema problem sa zalihama

Isti je dužnosnik za Semafor naglasio da SAD problema te vrste s vlastitim zalihama presretača.

Taj komentar dolazi usred zabrinutosti da bi duži vojni angažman u Iranu mogao iscrpiti američke zalihe i dovesti SAD u nezavidan položaj. Zasad nije poznato hoće li SAD prodati ili na drugi način ustupiti Izraelu dio svojih presretača, što bi predstavljalo dodatno opterećenje za američke zalihe.

SAD je i u ranijim paketima vojne pomoći Izraelu osiguravao sredstva za protiv-raketnu odbranu.

– Imamo sve što je potrebno za zaštitu naših baza, osoblja i interesa u regiji – rekao je američki dužnosnik, dodavši kako Izrael “iznalazi rješenja” za svoju nestašicu.

Izrael se od iranskih projektila može braniti i na druge načine, primjera radi borbenim avionima, no presretači su jedno od najučinkovitijih oružja protiv dugodometnih napada.

Sistem protiv-raketne odbrane Željezna kupola (Iron Dome) namijenjen je za odbranu od projektila kraćeg dometa.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je ranije ovog mjeseca da SAD ima “praktički neograničene” zalihe municije, iako analitičari već dugo upozoravaju da su američke zalihe manje no što bi vojska željela.

Centar za strateške i međunarodne studije utvrdio je da je SAD tokom 12-dnevnog rata s Iranom prošlog juna ispalio više od 150 presretača THAAD, što je, kako se vjeruje, bila otprilike četvrtina tadašnjih američkih zaliha.Prema nekim izvještajima, SAD je u prvih pet dana sadašnjeg sukoba iskoristio i presretače Patriot u vrijednosti od oko 2,4 milijarde dolara,piše Avaz

Naredni koraci

Pentagon je u januaru poduzeo korake za značajno povećanje proizvodnje sistema proturaketne odbrane THAAD.

Jedan američki dužnosnik izjavio je da administracija raspolaže s dovoljno sistema THAAD, borbenih aviona i presretača srednjeg dometa.

Glavni glasnogovornik Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) u izjavi za Semafor poručio je da ministarstvo “ima sve što mu je potrebno za izvršenje bilo koje misije u vrijeme i na mjestu” koje odabere predsjednik Tramp.

Bijela kuća i Izraelske snage nisu odmah odgovorile na upite Semafora za komentar.

