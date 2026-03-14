Iran prijeti Ukrajini: “Uključili su se u rat, sad su legitimna meta”

– Pružanjem podrške izraelskom režimu dronovima, Ukrajina se praktično uključila u rat. Prema članu 51 Povelje UN-a, to je cijelu njenu teritoriju pretvorilo u legitimnu metu za Iran – izjavio je Azizii.Njegove izjave dolaze nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da će Kijev poslati vojne stručnjake u Persijski zaliv kako bi pomogli u zaštiti od napada dronovima.

Prema navodima medija, Ukrajina je takođe ponudila svoje borbene dronove Sjedinjene Američke Državeama i Izraelu tokom njihove vojne operacije protiv Irana,piše Avaz

Ovakve izjave dodatno podižu tenzije u već napetoj geopolitičkoj situaciji, dok se sukob između Irana na jednoj strani i Izraela i SAD-a na drugoj strani, sve više preliva i na druge zemlje.

