Iran tvrdi: Američki nosač aviona Lincoln napušta regiju nakon što je “neutraliziran”

Iranski mediji u subotu su prenijeli izjavu glasnogovornika Abolfazla Shekarchija, koji je naveo da se nosač aviona povukao iz regiona nakon onoga što je opisao kao „istorijski poraz“.

Shekarchi je pozvao zemlje u regiji da ne vjeruju SAD-u i istakao da „iluzorna moć“ Washingtona ne može garantirati sigurnost islamskih zemalja.

On je također pozvao muslimanske zemlje na jedinstvo kako bi se suprotstavile, kako je rekao, prijetnjama koje predvode SAD i Izrael.

Glasnogovornik je naveo da je USS Abraham Lincoln (CVN-72), koji je bio raspoređen u regionu, bio među ciljevima iranskih oružanih snaga,piše N1

„Najveći američki ratni brod neutralisan je snagom islamske države Iran i bio je primoran da se povuče iz operativne zone u istorijskom porazu“, rekao je Shekarchi.

On je naveo da je nosač aviona počeo put nazad prema SAD-u, bez davanja dodatnih detalja.

Prema ranijim američkim izjavama, USS Abraham Lincoln (CVN-72) bio je raspoređen u Omanskom zaljevu, dok je nosač aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) operisao u Crvenom moru.

