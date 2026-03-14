Iran postavlja mine u Hormuškom moreuzu, prijeti globalni energetski haos

Prema navodima američkog lista The Wall Street Journal, Iran je započeo postavljanje morskih mina u Hormškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora za transport nafte. Američki zvaničnici tvrde da je Teheran već rasporedio oko deset mina u strateški važnom području kroz koje prolazi veliki dio svjetske energetske trgovinePrema dostupnim informacijama, riječ je o specijalizovanoj vrsti pomorske municije namijenjene djelovanju na relativno malim dubinama. Neke od mina postavljene su svega oko 90 centimetara ispod površine mora, dok su druge pričvršćene za morsko dno na dubinama do 50 metara. Bojeve glave većine ovih uređaja sadrže između 50 i 120 kilograma eksploziva, što je dovoljno da ozbiljno ošteti velike tankere ili površinske brodove.Stručnjaci ističu da cilj ovakvih operacija nije nužno masovno uništavanje brodova, već stvaranje nesigurnosti i straha među brodarskim kompanijama. Sama mogućnost prisustva mina može značajno usporiti ili potpuno zaustaviti plovidbu kroz moreuz.

Hormuski moreuz predstavlja ključnu tačku globalne trgovine energentima. Procjenjuje se da kroz ovaj uski prolaz svakodnevno prolazi približno 20 posto svjetskog izvoza nafte. Zbog toga i relativno mali broj mina može imati nesrazmjerno velike posljedice po međunarodnu trgovinu i stabilnost energetskog tržišta.

Historijski gledano, pomorske mine pokazale su se kao jedno od najefikasnijih i najjeftinijih sredstava pomorskog ratovanja. Od Drugog svjetskog rata do danas, upravo su mine uzrokovale više oštećenja na brodovima američke mornarice nego bilo koja druga vrsta oružja.

Analitičari upozoravaju da bi čak i ograničeno miniranje moglo izazvati ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata, povećanje cijena nafte i potencijalnu energetsku krizu ukoliko se promet kroz moreuz značajno uspori ili privremeno obustavi.

