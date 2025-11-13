Iran najavio osvetu: Amerika napala ključan otok Harg, cure novi detalji

Iranske oružane snage jutros su poručile da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu biti uzvraćen napadima na energetsku infrastrukturu naftnih kompanija koje u regiji sarađuju sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenose iranski mediji.Upozorenje dolazi nakon izjave američkog predsjednika Donald Trampa (Trump) koji je naveo da su Sjedinjene Države pogodile i uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu na Harg (Kharg) otoku.Tramp je izjavio da je američko oružje “najmoćnije i najsofisticiranije koje je svijet ikada imao”, ali je, kako je rekao, iz “razloga pristojnosti” odlučio da ne uništi naftnu infrastrukturu na ostrvu Harg.

– Međutim, ukoliko Iran, ili bilo ko drugi, učini bilo šta što bi ometalo slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški moreuz, odmah ću preispitati ovu odluku – dodao je Tramp.

On je istakao i da Iran “nema nikakvu sposobnost da brani” američke ciljeve u državi, te da “neće imati nuklearno oružje”.Iranska vojska i svi ostali uključeni u ovaj teroristički režim bi trebali položiti oružje i spasiti ono što je ostalo od njihove zemlje, što nije mnogo – rekao je američki predsjednik.U međuvremenu, jedan američki zvaničnik je potvrdio da će dodatnih 2.500 marinaca i jedan amfibijski jurišni brod biti poslani na Bliski istok, gotovo dvije sedmice nakon početka sukoba s Iranom.Iran je nastavio s masovnim raketnim i dron napadima na Israel i susjedne zaljevske države, efektivno zatvarajući Hormuški moreuz, kroz koji prolazi petina svjetske trgovine naftom,piše Avaz

Istovremeno, američki i izraelski avioni bombarduju vojne i druge ciljeve širom Irana.

