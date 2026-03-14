Axios: Tramp odbio Putinovu ponudu da se iranski obogaćeni uranijum prebaci u Rusiju

Putin je ove sedmice iznio taj prijedlog u telefonskom razgovoru sa Trampom, a republikanski predsjednik ga je odbio, navodi se u izvještaju, pozivajući se na izvore.

Obezbjeđivanje iranskih 450 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 posto, koji se može pretvoriti u nivo za izradu nuklearnog oružja za nekoliko sedmica i dovoljan je za više od deset nuklearnih bombi, jedan je od ključnih ratnih ciljeva SAD i Izraela, piše Axios.

Putinova ponuda

Medij navodi da bi, u teoriji, Putinova ponuda mogla pomoći da se uklone iranske nuklearne zalihe bez prisustva američkih ili izraelskih trupa na terenu.

Rusija je već nuklearna sila i ranije je skladištila iranski niskoobogaćeni uranijum prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, što je čini jednom od rijetkih zemalja sa tehničkim kapacitetom da prihvati taj materijal.

Putin je u razgovoru sa Trampom u ponedjeljak iznio nekoliko prijedloga za okončanje rata između SAD i Irana. Prijedlog o uranijumu bio je jedan od njih.

– Ovo nije prvi put da je to ponuđeno. Nije prihvaćeno. Stav SAD je da moramo vidjeti da je uranijum obezbijeđen – rekao je jedan američki zvaničnik za Axios.

Rusija je iznosila slične prijedloge i tokom američko-iranskih nuklearnih pregovora prošlog maja – prije nego što su SAD i Izrael u junu napali iranska nuklearna postrojenja – kao i u sedmicama prije početka sadašnjeg rata.

U posljednjoj rundi razgovora prije rata, Iran je odbacio ideju o prebacivanju i predložio da se uranijum razrijedi unutar njegovih postrojenja pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Nije jasno da li bi Iran sada prihvatio taj prijedlog, navodi Axios.

– Predsjednik razgovara sa svima – sa Sijem, Putinom, Evropljanima – i uvijek je spreman da postigne dogovor. Ali to mora biti dobar dogovor. Predsjednik ne sklapa loše dogovore – rekao je američki zvaničnik.

SAD i Izrael razgovarali su o mogućnosti slanja specijalnih snaga u Iran radi obezbjeđivanja nuklearnih zaliha u kasnijoj fazi rata, objavio je ranije Axios.

Niz opcija

Ministar odbrane SAD Pit Hegset rekao je danas na konferenciji za novinare da SAD “imaju niz opcija” da preuzmu kontrolu nad iranskim visokoobogaćenim uranijumom.

Hegset je rekao da je jedna od opcija da Iran dobrovoljno preda zalihe, što bi SAD “pozdravile”.

– Nisu bili spremni da to urade u pregovorima. Nikada ovoj grupi ni svijetu ne bih rekao šta smo spremni da uradimo ili dokle smo spremni da idemo, ali, svakako, imamo opcije”, dodao je.

U intervjuu za Fox News radio, Tramp je nagovijestio da obezbjeđivanje visokoobogaćenog uranijuma trenutno nije glavni prioritet.

– Nismo fokusirani na to, ali u nekom trenutku bismo mogli biti – rekao je.

Tramp je prvi put rekao da Rusija pomaže Iranu u ratu, nakon višednevnih izvještaja da Moskva dostavlja obavještajne podatke za gađanje američkih snaga

