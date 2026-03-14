Zelenski: Kijev spreman za novu rundu pregovora, Amerikanci traže odgodu

Ukrajina je spremna za novu rundu pregovora o okončanju rata, ali mjesto sastanka još nije dogovoreno zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, izjavio je danas, 13. marta, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon posjete Francuskoj.

Zelenski je rekao novinarima da je pregovori trebalo da budu održani u srijedu i četvrtak sljedeće sedmice, ali da je američka strana zatražila da se odlože, prenio je Ukrinform.

“Amerikanci su rekli da su spremni da se sastanu, ali samo u Americi, jer im rat (na Bliskom istoku) i bezbjednosna situacija trenutno zabranjuju da napuste teritoriju SAD”, naveo je Zelenski.

On je istakao da je Ukrajina potvrdila da je njena delegacija spremna da leti u Majami ili Vašington, ali da je ruska strana odbila da leti u Ameriku i ponudila jednu od zemalja – Tursku ili Švajcarsku, ali da su Amerikanci odbili te opcije.

“Odmah smo rekli da smo spremni za sastanak sljedeće sedmice, spremamo se za sastanak u Americi, Švajcarskoj, Turskoj, pa čak, ako se ne plaše, i u Emiratima”, rekao je Zelenski, navodeći da od Amerikanaca zavisi da li će doći do pregovora.

Zelenski je istakao da je Ukrajina spremna da nastavi pregovore o okončanju rata čim američki partneri budu spremni, prenosi Tanjug

