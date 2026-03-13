Trump sprema invaziju? Marinci stižu na Bliski istok

Riječ je o 31. ekspedicijskoj jedinici marinaca , koja je trajno raspoređena u Japanu i djeluje unutar Indo-pacifičkog zapovjedništva američke vojske , ali joj je sada naređeno da se preseli u regiju Bliskog istoka.

U izjavi za Al Jazeeru, dužnosnici su istaknuli da raspoređivanje jedinice ne znači nužno da će se koristiti kao kopnena borbena snaga u Iranu, već da pruža kopnene , amfibijske i zračne sposobnosti koje se po potrebi mogu staviti na raspolaganje vojnim zapovjednicima.

U sklopu te ekspedicijske jedinice nalazi se i eskadrila borbenih zrakoplova F-35 , kao i eskadrila zrakoplova MV-22 “Osprey” s nagibnim rotorima.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. veljače ujutro, u onome što su nazvali “preventivnim udarima” koji su uslijedili nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je potom pokrenuo masovne uzvratne udare protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.

