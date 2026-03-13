Trump sprema invaziju? Marinci stižu na Bliski istok

25.6K  
Objavljeno prije 2 sata

Sjedinjene Države šalju ekspedicijske snage od 2200 marinaca na tri broda mornarice na Bliski istok kao podršku vojnoj operaciji protiv Irana, doznaje ABC News od dva američka dužnosnika.

Riječ je o 31. ekspedicijskoj jedinici marinaca , koja je trajno raspoređena u Japanu i djeluje unutar Indo-pacifičkog zapovjedništva američke vojske , ali joj je sada naređeno da se preseli u regiju Bliskog istoka.

U izjavi za Al Jazeeru, dužnosnici su istaknuli da raspoređivanje jedinice ne znači nužno da će se koristiti kao kopnena borbena snaga u Iranu, već da pruža kopnene , amfibijske i zračne sposobnosti koje se po potrebi mogu staviti na raspolaganje vojnim zapovjednicima.

U sklopu te ekspedicijske jedinice nalazi se i eskadrila borbenih zrakoplova F-35 , kao i eskadrila zrakoplova MV-22 “Osprey” s nagibnim rotorima.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran u subotu, 28. veljače ujutro, u onome što su nazvali “preventivnim udarima” koji su uslijedili nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je potom pokrenuo masovne uzvratne udare protiv Izraela i ciljeva povezanih sa SAD-om diljem regije Bliskog istoka.


