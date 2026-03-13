Trump možda neće moći okončati rat koji je započeo s Iranom, čak i da to želi…

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je pobjedu u ratu protiv Irana nakon samo 12 dana sukoba, iako borbe i dalje traju, a iranski režim pokazuje znakove otpornosti.

Trump je u javnim nastupima govorio o “završenoj misiji” i “bezuvjetnoj kapitulaciji” Irana, ali analitičari upozoravaju da je riječ o staroj zamci modernog ratovanja, vjerovanju da brza vojna operacija može donijeti trajne političke rezultate, piše CNN:

Primjeri iz Afganistana, Iraka i Ukrajine pokazuju suprotno – napadnuti narodi imaju snažnu motivaciju da brane svoje domove.

Smrt vrhovnog vođe Irana Alija Khameneija 28. februara otvorila je vakuum u iranskom rukovodstvu, koji su popunili tvrdolinijaši okupljeni oko njegovog sina Mojtabe. Islamska revolucionarna garda (IRGC) najavila je osvetu za ubijene komandante, dok su iranske snage nastavile raketne i dron napade, kao i prijetnje u Hormuškom tjesnacu, održavajući cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu.

Sjedinjene Države nastavljaju bombardiranja iranskih baza i infrastrukture, ali analitičari upozoravaju da bi dugotrajna kampanja mogla iscrpiti američke zalihe municije i izazvati političku štetu pred novembarske izbore.

Istovremeno, precizni udari nisu izazvali očekivani ustanak protiv režima u Iranu, već su učvrstili jedinstvo među bombardiranim stanovništvom.

Iran, uz podršku Rusije i Kine, nastoji preživjeti i pokazati da američka vojna sila ne može slomiti režim. Za Teheran, sama upornost predstavlja pobjedu. Trumpova javna želja da okonča sukob dodatno je osnažila iransku strategiju iscrpljivanja protivnika.

Sukob je star tek 13 dana, ali već pokazuje ograničenja američke zračne moći. Dok Washington traži izlaz, Teheran računa na dugotrajnu igru, preživjeti, obnoviti se i nastaviti iritirati SAD kroz asimetrične napade, bez rizika od otvorenog rata.

Trump se sada suočava s izazovom da uskladi vlastitu potrebu da se predstavi kao pobjednik s nepokolebljivom odlučnošću Irana da nikada ne prizna poraz.

Analitičari procjenjuju da bi iscrpljenost ili tiha diplomatija mogli zaustaviti nasilje u narednim sedmicama, ali obje strane će tada tvrditi da su ostvarile pobjedu, piše Fena.

