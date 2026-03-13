Trump: “Čast je uništavati iranski režim”…

Napetosti na Bliskom istoku dodatno su eskalirale nakon što je Iran u ranim jutarnjim satima u petak pokrenuo više napada na ciljeve u zaljevskim državama.

Prema dostupnim informacijama, prema Saudijskoj Arabiji upućene su desetine dronova.

Napadi su uslijedili nakon upozorenja novog vrhovnog vođe Irana Mojtabe Hameneija koji je poručio da bi Sjedinjene Američke Države trebale zatvoriti svoje vojne baze u tom dijelu svijeta.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump reagovao je oštrim porukama i zaprijetio novim snažnim udarima protiv Irana.

Na društvenim mrežama napisao je da će iranski režim uskoro osjetiti posljedice američkog odgovora.

“Gledajte šta će se danas desiti ovim poremećenim ološima. Iranska mornarica više ne postoji, njihovo ratno zrakoplovstvo više ne postoji. Rakete, dronovi i sve ostalo bivaju desetkovani, a njihovi lideri su izbrisani s lica Zemlje”, naveo je Trump.

U jutarnjem obraćanju u petak poručio je da Sjedinjene Američke Države na različite načine vode odlučnu akciju protiv vlasti u Teheranu.

“Amerika u potpunosti uništava teroristički režim Irana, vojno, ekonomski i na svaki drugi način. Oni već 47 godina ubijaju nevine ljude širom svijeta, a sada ja, kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam njih. Kakva je velika čast to učiniti”, rekao je Trump.

Dan ranije Mojtaba Hamenei izjavio je da Iran neće odustati od osvete za ubijene Irance. Također je upozorio arapske zemlje u Zaljevu da zatvore američke baze na svojoj teritoriji, tvrdeći da je priča o američkoj zaštiti “ništa više od laži”.

U ranim jutarnjim satima snažni zračni udari pogodili su područje oko Teherana, kao i okolne regije. U tom trenutku nije bilo jasno koje su tačno lokacije bile meta napada.

Istovremeno je Iran nastavio djelovati u području Hormuškog moreuza, gdje su napadani brodovi koji pokušavaju proći tim strateškim pomorskim putem. Izjave Hameneija sugerišu da bi blokada tog prolaza mogla biti nastavljena.

Iran je, prema izvještajima, napadao i energetsku te drugu infrastrukturu širom zaljevske regije. Saudijska Arabija saopćila je da je tokom više talasa napada oborila gotovo 50 dronova koji su lansirani u ranim jutarnjim satima.

Sirene za uzbunu oglasile su se i u Bahreinu nakon upozorenja na projektil koji je dolazio iz pravca Dubaija. U industrijskoj zoni izbio je požar, a vlasti su navele da su ga izazvali dijelovi presretnutog projektila.

Na sjeveru Izraela ranjeno je gotovo 60 ljudi nakon što je Hezbollah objavio da je ispalio više raketnih salvi prema tom području i prema izraelskim snagama na jugu Libana.

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je jedna osoba poginula u izraelskom napadu u jugozapadnom dijelu Bejruta. Još jedan udar pogodio je stan u glavnom gradu koji je nakon eksplozije zahvatio požar.

Izraelska vojska je nakon toga objavila da je gađala pripadnika Hezbollaha, organizacije koja ima bliske veze s Iranom.

Američka vojska saopćila je da su američke snage do sada pogodile više od 6.000 ciljeva od početka operacije protiv Irana, među kojima je i više od 30 brodova namijenjenih za postavljanje mina, pišu vijesti.

