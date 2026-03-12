Lideri Irana, Izraela i SAD-a obećali da će nastaviti borbu…

Lideri Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država izrazili su prkos i obećali da će nastaviti borbu dok se rat na Bliskom istoku približava dvonedeljnoj granici u petak, pri čemu su ubijene hiljade ljudi, poremećeni životi miliona drugih i potresena finansijska tržišta.

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei uputio je svoje prve komentare, koje je u četvrtak pročitao televizijski voditelj, obećavajući da će Hormuški moreuz držati zatvorenim i pozivajući susjedne zemlje da zatvore američke baze na svojoj teritoriji ili rizikuju da ih Iran gađa.

– Uvjeravam sve da nećemo zanemariti osvetu za krv vaših mučenika – rekao je tvrdokorni svećenik, blizak iranskim vrhovnim vojnim snagama. Nije bilo jasno zašto se nije pojavio lično, ali iranski zvaničnici su rekli da je lakše ranjen u početnim napadima.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je svoju prvu konferenciju za novinare od početka američkih i izraelskih zračnih napada na Iran 28. februara, odgovarajući na pitanja putem video-linka i izričući prikrivenu prijetnju ubistvom Hamneija, braneći vojni napad.

– Neću detaljno opisivati ​​akcije koje poduzimamo. Stvaramo optimalne uvjete za rušenje režima, ali neću poreći da vam ne mogu sa sigurnošću reći da će iranski narod srušiti režim – režim je srušen iznutra – rekao je Netanyahu.

– Ali definitivno možemo pomoći i pomažemo – kazao je.

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se u petak na društvenim mrežama, rekavši da SAD “potpuno uništavaju teroristički režim Irana”.

– Imamo neusporedivu vatrenu moć, neograničenu municiju i puno vremena – Pogledajte šta se danas dešava s ovim poremećenim ološima – rekao je Trump.

Izraelske odbrambene snage saopštile su u petak da su njihove zračne snage napale više od 200 ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu tokom proteklog dana, uključujući lansere balističkih raketa, sisteme protuzračne odbrane i lokacije za proizvodnju oružja, u okviru operacije pod nazivom Operacija Rika lava.

Tokom noći, Iran je lansirao baraž raketa prema Izraelu, potkopavajući ranije tvrdnje SAD-a i Izraela da su uništili veliki dio iranskog oružja dugog dometa.

Medicinski radnici na sjeveru Izraela rekli su da su 58 ljudi odveli u bolnice, većinu s lakšim povredama od krhotina stakla.

Ostaci uspješnog presretanja također su prouzrokovali manju štetu na fasadi zgrade u centru Dubaija, saopštila je kancelarija za medije emirata rano u petak, dodajući da nije bilo prijavljenih povreda. Kancelarija nije precizirala tačnu lokaciju incidenta. A u Saudijskoj Arabiji, ministarstvo odbrane saopštilo je da su dva drona presretnuta na istoku.

Izgledi da bi mogao doći do jednog od najtežih poremećaja u globalnoj opskrbi energijom ikada doveli su do porasta cijena nafte za oko 9% na 100 dolara po barelu u četvrtak, što je doprinijelo padu američkih dionica.

S&P 500 zabilježio je svoj najveći trodnevni procentualni pad u mjesec dana, a dionice u Aziji također su bile pod pritiskom u petak.

U nastojanju da stabilizuju globalna tržišta energije, SAD su u četvrtak izdale 30-dnevnu dozvolu zemljama za kupovinu ruske nafte i naftnih derivata koji su trenutno nasukani na moru.

– Privremeni porast cijena nafte je kratkoročni i privremeni poremećaj koji će dugoročno rezultirati ogromnom koristi za našu naciju i ekonomiju – naveo je Bessent u saopštenju, ponavljajući ranije Trumpove komentare, piše Fena.

