Američki vojni avion srušio se u Iraku: Pokrenuta akcija spasavanja

Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj aviona na Bliski istok kako bi učestvovali u operacijama protiv Irana.

U saopštenju, Američka centralna komanda rekla je da sprovodi akciju spasavanja nakon što se američki avion za dopunu gorivom KC-135 srušio. Drugi avion je bezbjedno sletio.

U avionu bilo 6 pripadnika američke vojske

“Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom operacije ‘Epski bijes’“, navodi se u saopštenju, koristeći vojni naziv američke operacije protiv Irana.Američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da je drugi avion uključen u incident takođe bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske.

Islamski otpor u Iraku, krovna grupa oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog aviona za snabdijevanje gorivom,pišu Nezavisne

Grupa je u saopštenju navela da je srušila avion KC-135 “u odbrani suvereniteta i vazdušnog prostora”.

