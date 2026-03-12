Zašto je bijes zemalja Zaljeva usmjeren prema Teheranu, a ne prema Washingtonu

Gotovo dvije sedmice nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, zemlje Zaljeva ulaze u novu, ratom izmijenjenu svakodnevicu – uz sirene, uzbune i sve veći osjećaj nesigurnosti. No uprkos tome što su američke akcije pomogle pokrenuti sukob koji su zaljevske monarhije pokušavale izbjeći, javni i politički bijes u regiji uglavnom je usmjeren prema Teheranu, a ne prema Washingtonu.Kako navodi Reuters, u glavnim gradovima Zaljeva gotovo da nema otvorenih optužbi na račun Sjedinjenih Američkih Država zbog odluke da se direktno uključe u sukob s Iranom. Umjesto toga, jezik “izdaje” rezervisan je za Teheran, koji je, uprkos ranijim zaljevskim garancijama da njihova teritorija neće biti korištena za napade na Iran, već prvog dana rata pogodio ciljeve na teritoriji arapskih država Zaljeva.Katarski premijer iranske poteze nazvao je “izdajom”, poručivši da su bili unaprijed planirani i izvedeni uprkos neutralnom stavu Dohe. Katar je, kako je naveo, pokušavao očuvati “mirno susjedstvo” i posredovati u američko-iranskoj diplomatiji, ali je iranska procjena “uništila sve”.

Takav razvoj događaja olakšao je zaljevskim liderima da izbjegnu otvoreni sukob s Washingtonom. Iako je bilo sporadičnih kritika – poput kratkotrajnog istupa emiratskog milijardera Khalafa Al Habtoora protiv Donalda Trumpa – zvanični ton ostao je oprezan. Čak ni čelnik Saudi Aramca Amin Nasser nije kritikovao SAD, iako je upozorio da rat izaziva “tešku lančanu reakciju” s potencijalno “katastrofalnim” posljedicama za globalno tržište nafte,piše N1

Istovremeno, rat ubrzava sigurnosnu rekalibraciju u regiji. Zvaničnici poručuju da partnerstvo sa SAD-om nije dovedeno u pitanje, ali da je sve očitije kako oslanjanje na jednog sigurnosnog garanta ostavlja Zaljev ranjivim. U proteklim danima evropske sile su odigrale vidljiviju ulogu u zaštiti regije – od francuskih Rafalea iznad UAE do britanskih Typhoona koji presreću prijetnje iznad Katara.

Reuters navodi da zemlje Zaljeva ne napuštaju Washington, ali sve otvorenije diversificiraju sigurnosne veze – prema Evropi, Turskoj, Pakistanu, Indiji, pa i Kini. Ukratko, ne prekidaju savez sa SAD-om, nego se pripremaju za ono što dolazi poslije rata.

Facebook komentari