U Hormuzu pogođen njemački brod. Izrael: Napali smo iranski objekt za nuklearno oružje

Ključne informacije:
U Hormuškom tjesnacu projektilom pogođen njemački kontejnerski brod
Izrael: Napali smo objekt koji je Iran koristio za nuklearno oružje
Iran objavio snimku ratnih brodova, vijore se i ruske zastave: “Kontroliramo Hormuz”
U Iraku projektilom pogođena talijanska baza
Trump: Već smo pobijedili Iran, ali ne odlazimo dok ne završimo posao
Od početka rata napadnuto čak 16 komercijalnih brodova, od čega samo jučer šest
Nafta Brent unatoč otpuštanjima iz strateških rezervi opet prešla 100 dolara
Iran objavio uvjete za okončanje rata
Izrael sve jače napada Hezbolah u Libanonu, koji se aktivno uključio u rat
Amerika otpušta naftu iz stratreških vojnih rezervi
Iran silovito napade tankere, luke i naftne termimale u Perzijskom zaljevu. U Iraku pogođena dva tankera
Rat ulazi u drugi tjedan
