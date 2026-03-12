U Hormuzu pogođen njemački brod. Izrael: Napali smo iranski objekt za nuklearno oružje

Ključne informacije:

U Hormuškom tjesnacu projektilom pogođen njemački kontejnerski brod

Izrael: Napali smo objekt koji je Iran koristio za nuklearno oružje

Iran objavio snimku ratnih brodova, vijore se i ruske zastave: “Kontroliramo Hormuz”

U Iraku projektilom pogođena talijanska baza

Trump: Već smo pobijedili Iran, ali ne odlazimo dok ne završimo posao

Od početka rata napadnuto čak 16 komercijalnih brodova, od čega samo jučer šest

Nafta Brent unatoč otpuštanjima iz strateških rezervi opet prešla 100 dolara

Iran objavio uvjete za okončanje rata

Izrael sve jače napada Hezbolah u Libanonu, koji se aktivno uključio u rat

Amerika otpušta naftu iz stratreških vojnih rezervi

Iran silovito napade tankere, luke i naftne termimale u Perzijskom zaljevu. U Iraku pogođena dva tankera

Rat ulazi u drugi tjedan,piše Index

