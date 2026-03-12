Zelenski pozvao Trumpa da poveća pritisak na Putina, a ne na njega…

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da poveća pritisak na ruskog lidera Vladimira Putina, a ne na njega, odbacujući ideju o brzom primirju nakon više od četiri godine rata.

Zelenski je u intervjuu za Politico i Welt, rekao da je ukrajinski narod umoran, ali da moral ostaje na visokom nivou te da nisu spremni prihvatiti ruske ultimatume o predaji teritorija na istoku zemlje.

Zelenski je također apelirao na evropske lidere da osiguraju dugoročno finansiranje Ukrajine i pronađu način da zaobiđu veto mađarskog premijera Viktora Orbána, koji blokira zajam EU od 90 milijardi eura.

Njegove izjave dolaze nakon što je Trump prošle sedmice poručio da Zelenski treba postići dogovor, ističući da vjeruje kako je Putin spremniji na kompromis. Od povratka u Bijelu kuću u januaru 2025., Trump je izazvao zabrinutost u Kijevu i evropskim prijestolnicama zbog izjava koje su često tumačene kao naklonjene Moskvi.

Ipak, razgovori s američkim izaslanicima u decembru sugerirali su da Washington razmatra sigurnosne garancije za Ukrajinu, iako detalji još nisu poznati.

Zelenski je naglasio da bi takve garancije morale biti potvrđene u parlamentima i Kongresu kako bi bile trajne.

Ukrajinski lider je potvrdio da šalje timove stručnjaka za dronove u Zaljev kako bi pomogli američkim saveznicima u odbrani od iranskih napada, nadajući se da će zauzvrat dobiti američke PAC-3 rakete za Patriot sisteme.

– Ne vjerujemo Rusiji, ali vjerujem da Amerikanci žele završiti ovaj rat. Potreban je veći pritisak na Rusiju, a ne na mene – poručio je Zelenski, piše Fena.

(24sata.info)

