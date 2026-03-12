SAD zbog problema u Hormuškom moreuzu otpušta milione barela nafte iz rezervi

Kao dio napora da smanje cijene nafte koje su porasle zbog poremećaja u opskrbi uzrokovanih američko-izraelskim ratom protiv Irana, SAD će otpustiti 172 miliona barela nafte iz svojih strateških naftnih rezervi, rekao je danas američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright).

Rajt je rekao da je to dio šireg otpuštanja 400 miliona barela nafte koje je ranije tokom dana dogovorila Međunarodna agencija za energiju (IEA). Dodao je da će otpuštanje nafte početi sljedeće sedmice i da će isporuka trajati otprilike 120 dana.

– Predsjednik Tramp obećao je zaštititi američku energetsku sigurnost odgovornim upravljanjem strateškim naftnim rezervama, a ova akcija pokazuje njegovu predanost tom obećanju – rekao je ministar energetike.

IEA je saopćila da 32 zemlje članice podržavaju dogovoreni potez koji predstavlja šesto koordinirano otpuštanje zaliha od osnivanja agencije 1970-ih.

Od početka rata je otežana plovidba Hormuškim moreuzom, kroz koji se obično prevozi petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iran je u srijedu poručio da bi svijet trebao biti spreman za naftu po cijeni od 200 dolara po barelu dok njegove snage nastavljaju napadati trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu,piše N1

