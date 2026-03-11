Melburn proglašen najboljim gradom na svijetu

Kako bi sastavili listu 50 najboljih gradova, urednici magazina anketirali su oko 24.000 ljudi iz različitih dijelova svijeta. Učesnici su ocjenjivali gradove prema 44 kriterija, među kojima su hrana, noćni život, kultura, dostupnost sadržaja, sreća stanovnika i opća atmosfera u gradu.

Prema navodima magazina, Melburn se posebno ističe raznovrsnom ponudom – od historijskih zgrada i umjetničkih galerija do razvijene kulinarske scene. Grad se nalazi na rijeci Yarra River, koja ima veliki kulturni značaj za autohtone zajednice.

Iza Melburna na listi su se našle i brojne svjetske metropole poput Šangaja, Edinburga, Londona, Njujorka, Kejp Tauna, Meksiko Sitija, Bangkoka, Seula i Tokija.

Lista je zasnovana na iskustvima stanovnika i posjetilaca iz 42 jezička područja širom svijeta, prenosi Avaz.

Facebook komentari