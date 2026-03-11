CNN: Iran započeo miniranje Hormuškog moreuza…

Iran je počeo postavljati mine u Hormuškom moreuzu, najvažnijem energetskom čvorištu na svijetu kroz koje se prenosi oko petina ukupne sirove nafte, prema riječima dvije osobe upoznate s izvještajima američkih obavještajnih službi o tom pitanju.

Izvori navode da miniranje još nije opsežno, s obzirom na to da je posljednjih dana postavljeno nekoliko desetina mina. Međutim, Iran i dalje zadržava preko 80 do 90 posto svojih malih brodova i minopolagača, rekao je jedan od izvora, tako da bi njegove snage mogle realno postaviti stotine mina u plovni put.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde, koji sada efektivno kontroliše moreuz zajedno s tradicionalnom iranskom mornaricom, ima sposobnost da rasporedi “mrežu” raspršenih plovila za postavljanje mina, čamaca natovarenih eksplozivom i raketnih baterija na obali, izvještava CNN.

IRGC je prethodno upozorio da će svaki brod koji prolazi kroz moreuz biti napadnut, a kanal je efektivno zatvoren od početka rata. Stanje moreuza je za CNN opisano kao “dolina smrti” s obzirom na rizike povezane s tranzitom.

Američki zvaničnici su danas izjavili da američka mornarica nije pratila nijedan brod kroz moreuz, iako je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da njegova administracija razmatra opcije za to, pišu Vijesti.

Facebook komentari