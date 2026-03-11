Kontroverzna skulptura Trumpa i Epsteina osvanula blizu Kapitola

Velika skulptura – nazvana “Kralj svijeta” – aludira na poznati trenutak iz filmskog hita iz 1997. godine, “Titanik”, kada protagonisti stoje zajedno na pramcu propalog broda.

– Tragična ljubavna priča između Jacka i Rose temeljila se na luksuznim putovanjima, bučnim zabavama i tajnim golim skicama – piše na ploči na postolju instalacije. “Ovaj spomenik odaje počast vezi između Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina.”

Turisti su viđeni kako fotografišu skulpturu, koja se nalazila ispred reda transparenta s fotografijama Trumpa i Epsteina, uz natpis “Make America Safe Again”.

Ovo je posljednje umjetničko djelo protesta postavljeno na National Mallu od strane grupe Secret Handshake, čiji članovi su anonimni, prema The New Republic.U septembru je grupa podigla skulpturu republikanskog predsjednika i Epsteina držeći se za ruke ispred Kapitola, koja je ubrzo uklonjena.

Organizacija stoji i iza skulpture u obliku izmeta koja kritikuje učesnike događaja 6. januara, kao i velike replike Trumpovog navodnog rođendanskog pisma Epsteinu.Trump i Epstein

Trumpov odnos s Epsteinom pod intenzivnom je pažnjom javnosti otkako je Ministarstvo pravosuđa SAD (DOJ) počelo objavljivati spise o pokojnom seksualnom prestupniku. Mnogi od tih dokumenata spominju Trumpa, kao i druge poznate ličnosti.

DOJ je ranije ovog mjeseca objavio novi paket dokumenata u kojem se spominje 79-godišnji predsjednik. Među tim dokumentima nalaze se tri memoranduma s intervjuima FBI-ja s ženom koja tvrdi da ju je Trump seksualno napao. Karoline Leavitt je odbacila te tvrdnje kao “potpuno neosnovane” i “bez ijednog vjerodostojnog dokaza”.

Neki demokrati su također pozvali predsjednika da svjedoči pred komisijom koja je ispitivala Billa i Hillary Clinton te Les Wexner. Republikanci u odboru tvrde da je Trump oslobođen svake krivnje,pišu Vijesti

Trump je s Epsteinom bio u društvenim kontaktima tokom 1990-ih i 2000-ih, a par je fotografisan zajedno više puta, uključujući u Mar-a-Lago i Plaza Hotel. Epstein je 2017. godine autoru Michaelu Wolffeu rekao da je Trump njegov “najbliži prijatelj” – dvije godine prije smrti u zatvoru, koja je okarakterisana kao samoubistvo.

Predsjednik je više puta izjavio da je prekinuo veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom prije nekoliko godina i da nije počinio nikakav prijestup. Kontroverzu s Epsteinom opisuje kao “prevaru” koju provode demokrati.

