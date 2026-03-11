Više od 1.300 civila ubijeno, a 9.669 civilnih objekata uništeno u Iranu

Među civilnim objektima su 7.943 stambene kuće, 1.617 komercijalnih i servisnih centara, 32 medicinska i farmaceutska objekta, 65 škola i obrazovnih institucija, 13 zgrada Crvenog polumjeseca i nekoliko objekata za snabdijevanje energijom, saopćio je Iravani novinarima.

– Oni namjerno i neselektivno ciljaju civile i civilnu infrastrukturu širom moje zemlje. Ne pokazuju poštovanje prema međunarodnom pravu niti suzdržavanje u činjenju ovih zločina – kazao je.

– Gusto naseljena stambena područja i kritična civilna infrastruktura su namjerno ciljani – rekao je, dodajući da brojke nastavljaju rasti kako se američko-izraelski vojni napadi nastavljaju.

Iravani je naveo nekoliko slučajeva u kojima su napadnuti civilni ciljevi, uključujući teške napade na skladišta goriva u Teheranu i drugim gradovima u subotu navečer, pri čemu su u atmosferu ispuštene velike količine opasnih i toksičnih zagađivača.

Eksplozije su izazvale ozbiljno zagađenje zraka i ozbiljne zdravstvene rizike za civile, posebno djecu, žene, starije osobe i osobe s kritičnim zdravstvenim stanjima, rekao je, pozivajući se na Iransko društvo Crvenog polumjeseca.

– Ovi gnusni napadi također krše međunarodne ekološke obaveze, uključujući one prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama i Konvenciji o biološkoj raznolikosti – rekao je.

Iravani je napomenuo da su drugi slučajevi uključivali napade na aerodrom Mehrabad u Teheranu rano u subotu ujutro, uništavajući ili teško oštećujući nekoliko civilnih aviona i aerodromskih objekata, te napade na postrojenje za desalinizaciju vode na otoku Qeshm u pokrajini Hormozgan, čime je poremećena opskrba vodom 30 sela.

Također je rekao da je u ranim jutarnjim satima u nedjelju Izrael izveo “namjerni teroristički napad” na hotel Ramada u Bejrutu, Liban, ubivši četiri iranska diplomata.

– Ciljano ubistvo diplomata na teritoriji druge suverene države je težak teroristički čin, ratni zločin i flagrantno kršenje međunarodnog prava. Međunarodna zajednica mora djelovati odmah kako bi zaustavila ovaj krvavi rat protiv iranskog naroda. Poduzet ćemo sve potrebne mjere da odbranimo naš narod, našu teritoriju i našu nezavisnost – kazao je Iravani,piše Fena

Facebook komentari