New York Times: Trump je podcijenio iranski odgovor. Sad traži izlaz

Amweički predsjednik Donald Trump i njegovi savjetnici uoči napada na Iran umanjivali su rizike za globalna energetska tržišta, smatrajući da kratkoročni poremećaji u opskrbi naftom ne bi trebali zasjeniti cilj vojne operacije protiv iranskog režima, piše The New York Times.

Kako navodi taj list, Trumpova administracija uvelike je pogrešno procijenila kako će Teheran reagirati na rat koji iransko vodstvo smatra egzistencijalnom prijetnjom.Naftna tržišta i Hormuški tjesnac

Dana 18. veljače, dok je Trump razmatrao hoće li pokrenuti vojne napade na Iran, američki ministar energetike Chris Wright izjavio je u intervjuu da ga ne zabrinjava mogućnost da bi nadolazeći rat mogao poremetiti opskrbu naftom na Bliskom istoku i izazvati kaos na energetskim tržištima.

Čak i tijekom izraelskih i američkih napada na Iran prošlog lipnja, rekao je Wright, tržišta su ostala relativno stabilna. “Cijene nafte nakratko su porasle, a zatim se ponovno spustile”, rekao je.

Prema pisanju The New York Timesa, neki drugi Trumpovi savjetnici privatno su dijelili slično mišljenje te su odbacivali upozorenja da bi Iran ovaj put mogao odgovoriti ekonomskim ratom zatvaranjem pomorskih ruta kojima prolazi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom.

Razmjeri te pogrešne procjene postali su očiti posljednjih dana, kada je Iran zaprijetio napadima na komercijalne naftne tankere koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, strateško usko grlo kroz koje moraju proći svi brodovi koji izlaze iz Perzijskog zaljeva.Zbog tih prijetnji komercijalni promet u Perzijskom zaljevu gotovo je stao, cijene nafte naglo su porasle, a Trumpova administracija počela je tražiti načine kako ublažiti gospodarsku krizu koja je dovela do rasta cijena goriva u Sjedinjenim Državama,pišu Vijesti

Agresivniji odgovor Irana

Kako navodi The New York Times, razvoj događaja pokazuje koliko su Trump i njegovi savjetnici podcijenili način na koji će Iran reagirati na sukob.

Teheran je odgovorio znatno agresivnije nego tijekom lipanjskog 12-dnevnog rata, lansirajući salve projektila i dronova na američke vojne baze, gradove u arapskim državama na Bliskom istoku te izraelska naseljena područja.

