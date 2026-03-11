Svijet

Drugi brod pogođen u Hormuzu. Američki senator: Čini se da šaljemo kopnene snage

2.9K  
Objavljeno prije 16 minuta
Ključne informacije:
Pogođen drugi brod u u Hormuškom tjesnacu
Američki senator: Čini se da šaljemo kopnene snage u Iran
Iran prijeti SAD-u i Izraelu razornom odmazdom
Amerikanci objavili video razaranja iranskog polagača mina
Iran napao S. Arabija i Kuvajt
Iran: Napali smo najjače od početka rata
Projektil pogodio brod kod Emirata
Iranski šef policije prijeti prosvjednicima: “Prsti su na okidaču”
Najavljen “najintenzivniji dan napada unutar Irana”
Britanski ratni brod HMS Dragon poslan prema istočnom Sredozemlju
Zabranjen proiranski prosvjed u Londonu zbog sigurnosnih rizika
Danas je 12. dan rata na Bliskom istoku,piše Index


