Drugi brod pogođen u Hormuzu. Američki senator: Čini se da šaljemo kopnene snage

Ključne informacije:

Pogođen drugi brod u u Hormuškom tjesnacu

Američki senator: Čini se da šaljemo kopnene snage u Iran

Iran prijeti SAD-u i Izraelu razornom odmazdom

Amerikanci objavili video razaranja iranskog polagača mina

Iran napao S. Arabija i Kuvajt

Iran: Napali smo najjače od početka rata

Projektil pogodio brod kod Emirata

Iranski šef policije prijeti prosvjednicima: “Prsti su na okidaču”

Najavljen “najintenzivniji dan napada unutar Irana”

Britanski ratni brod HMS Dragon poslan prema istočnom Sredozemlju

Zabranjen proiranski prosvjed u Londonu zbog sigurnosnih rizika

Danas je 12. dan rata na Bliskom istoku,piše Index

