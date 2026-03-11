Iranski šef policije: Svakoga ko izađe na ulice smatrat ćemo neprijateljem, prsti su nam na okidaču

Šef policije u Iranu upozorio je građane da ne izlaze na demonstracije za promjenu režima nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) pozvao Irance da ustanu protiv vodstva Islamske Republike.Svakoga ko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja više nećemo smatrati demonstrantom. Smatrat ćemo ga neprijateljem i tako ćemo se prema njemu i odnositi. Sve naše snage imaju prste na okidaču – rekao je Ahmad-Reza Radan u utorak na državnoj televiziji.

Ranije je Netanjahu pozvao Irance da se pobune protiv svoje vlade.

– Izrael i Sjedinjene Američke Države vode “historijski rat za slobodu – napisao je u poruci upućenoj iranskom narodu.

– Ovo je jedinstvena prilika u vašem životu da uklonite režim ajatolaha i dobijete svoju slobodu. Tražili ste pomoć i pomoć je stigla – napisao je Netanjahu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) također je više puta poticao Irance da američko-izraelske napade vide kao priliku za svrgavanje vodstva u Teheranu.

Ranije ove godine sigurnosne snage u Iranu nasilno su suzbile proteste. Tokom noći 8. i 9. januara sigurnosne snage ubile su gotovo 6.500 demonstranata, prema istraživanju američke organizacije Human Rights Activists News Agency (HRANA). Vjeruje se da je više od 50.000 ljudi uhapšeno,piše Avaz

Facebook komentari