Haos je stigao u Evropu?! Rat se pomjerio 6.000 km od Irana: Probuđeni su najmračniji strahovi

Norveška policija je saopštila da bi eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu mogla da bude povezana sa “trenutnom bezbjednosnom situacijom” i “namjeran napad”.

Ranije je policija saopštila da je pričinjena samo manja materijalna šteta i da nema povrijeđenih.

Fotografije prikazuju razbijeno staklo na snijegu ispred ulaza u konzularni dio zgrade, pukotine na staklenim vratima, kao i tamne tragove na popločanom podu.

Norveška policija je saopštila da trenutno nema osumnjičenih i da su mjere bezbjednosti u Oslu pojačane, javila je novinska agencija Rojters.

– Prirodno je da se ovo vidi u kontekstu trenutne bezbjednosne situacije i da bi ovo mogao biti napad namjerno usmjeren na američku ambasadu – rekao je portparol policije Frode Larsen na konferenciji za novinare.

Amerika još nije komentarisala eksploziju.

U američkoj ambasadi u glavnom gradu Norveške, Oslu, rano jutros je odjeknula eksplozija koja je izazvala manju štetu, a nije bilo povrijeđenih, saopštila je norveška policija.

– Istraga je sprovedena na licu mjesta uz pomoć pasa, dronova i helikoptera, a tragalo se za jednim ili više potencijalnih počinilaca – ističe se u saopštenju.

Eksplozija se čula iz kompleksa ambasade u zapadnom dijelu Osla oko jedan sat ujutru, a dim se pojavio iznad tog područja, rekli su očevici za Rojters

