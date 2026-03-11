Drama oko Hormuškog moreuza: Iranci pripremili brojne podvodne mine za američke brodove

Istovremeno, prema odvojenom izvještaju Axios-a, Sjedinjene Američke Države navodno su zatražile od Izraela da ne nastavlja napade na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu, dok tržište nafte ostaje izrazito volatilno.

Raspoređivanje mina

CBS navodi da su američki obavještajni izvori počeli uočavati indikacije da Iran poduzima korake ka raspoređivanju mina u plovnom koridoru Hormuškog moreuza. Prema tim navodima, Iran koristi manja plovila koja mogu nositi 2 do 3 mine po plovilu, piše Investing live.

Iako javno nije poznato kolikim zalihama mina Iran raspolaže, procjene tokom godina kretale su se od približno 2.000 do 6.000 pomorskih mina, uključujući varijante iranske, kineske i ruske proizvodnje. U tekstu se dodatno ocjenjuje da je ovakvo tržište teško za trgovanje, te se navodi da je WTI u jednom trenutku porastao za 10 dolara u odnosu na najniže vrijednosti tog dana, nakon “zbrke s Kriom Rajtom (Chrisom Wrightom)”, i da se trgovalo oko 87 dolara po barelu.

Veliki vodeni prostor

Autor navodi i ličnu procjenu da mu je teško povjerovati da se “2 do 3 mine” na malim plovilima ne mogu suzbiti, ali upozorava da je riječ o velikom vodenom prostoru te da bi i jedan tanker pogođen pomorskom minom mogao ponovo ozbiljno uzdrmati tržište osiguranja u pomorstvu.

Prema odvojenom izvještaju Axios-a, američka vlada pozvala je Izrael da ne izvodi daljnje udare na iransku energetsku i naftnu infrastrukturu, što se opisuje kao prvi put da je Vašington obuzdao izraelsko djelovanje otkako su zajedničke operacije počele. Kao razlozi se, prema tom navodu, navode rizik od civilnih žrtava, postratna saradnja s Iranom u naftnom sektoru te opasnost od šire regionalne odmazde koja bi mogla poremetiti globalna energetska tržišta.

Cijene nafte

U dijelu teksta koji se odnosi na očekivanja gdje bi cijene nafte mogle završiti kada se situacija “napokon smiri”, navodi se da je Goldman Sachs objavio internu bilješku sa scenarijima “fer vrijednosti” cijena.

