Iranska revolucionarna garda: “Mi smo ti koji određujemo kraj rata”

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je u utorak ujutro da će oni “odrediti kraj rata”, odbacujući izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) koji sugerira da bi sukob s Iranom uskoro mogao završiti. Mi smo ti koji će odrediti kraj rata. Uvjeti na bojnom polju i kraj rata u rukama su Islamske Republike – saopćio je IRGC u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim.

Trampove tvrdnje

Ranije je Tramp rekao za američku televizijsku stanicu CBS News da rat s Iranom smatra uglavnom završenim.

– Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Tek što imaju nešto projektila. Njihovi dronovi posvuda se ruše, čak i oni njihove proizvodnje. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu – rekao je.

Tramp je dodao da je SAD “vrlo daleko” ispred početnog procijenjenog vremenskog okvira od četiri do pet sedmica.

Izraelske i američke snage napale su Iran krajem februara, ciljajući političko i vojno vodstvo zemlje, kao i protuzračnu odbranu, mornaricu, zrakoplovstvo i druge vojne sposobnosti. Nakon što su napadi započeli, Tramp je rekao da očekuje da će kampanja trajati četiri do pet sedmica,piše Avaz

Usidreni brodovi

Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz vitalni Hormuški moreuz, kojim prolazi otprilike petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iranska revolucionarna garda izjavila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protjera ambasadore Izraela i SAD sa svog teritorija imati punu ovlast i slobodu prolaska kroz Hormuški moreuz, izvijestili su u ponedjeljak iranski državni mediji.

Stotine brodova ostaju usidrene s obje strane tog strateškog plovnog puta dok tržišta nafte i brodarstva prate bilo kakav znak da bi se plovidbe mogle pojačati kroz uski koridor.

